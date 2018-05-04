新时代，习近平要求从这九方面学习马克思

来源：央视网

5月4日，在纪念马克思诞辰200周年大会上，习近平总书记发表重要讲话。他用九个“学习马克思”详细阐述新时代中国共产党人向马克思学习什么，如何学习和实践马克思主义。央视网特进行梳理，供大家一起学习践行。

向马克思学习什么？

1、学习和实践马克思主义关于人类社会发展规律的思想

全面掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论；

深刻认识实现共产主义是由一个一个阶段性目标逐步达成的历史过程；

把共产主义远大理想同中国特色社会主义共同理想统一起来；

坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；

坚守共产党人的理想信念。

2、学习和实践马克思主义关于坚守人民立场的思想

始终把人民立场作为根本立场；

把为人民谋幸福作为根本使命；

坚持全心全意为人民服务的根本宗旨；

始终保持同人民群众的血肉联系。

3、学习和实践马克思主义关于生产力和生产关系的思想

勇于全面深化改革；

自觉通过调整生产关系激发社会生产力发展活力；

自觉通过完善上层建筑适应经济基础发展要求。

4、学习和实践马克思主义关于人民民主的思想

不断加强人民当家作主的制度保障；

充分调动人民的积极性、主动性、创造性；

更加切实、更有成效地实施人民民主。

5、学习和实践马克思主义关于文化建设的思想

巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位；

加强社会主义精神文明建设；

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展；

不断提高人民思想觉悟、道德水平、文明素养。

6、学习和实践马克思主义关于社会建设的思想

抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，不断保障和改善民生；

在更高水平上实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。

7、学习和实践马克思主义关于人与自然关系的思想

坚持人与自然和谐共生；

牢固树立和切实践行绿水青山就是金山银山的理念

动员全社会力量推进生态文明建设，共建美丽中国。

8、学习和实践马克思主义关于世界历史的思想

坚持和平发展道路；

坚持独立自主的和平外交政策；

坚持互利共赢的开放战略；

积极参与全球治理；

不依附别人、更不掠夺别人，同各国人民一道努力构建人类命运共同体。

9、学习和实践马克思主义关于马克思主义政党建设的思想

持之以恒推进全面从严治党；

坚持把党的政治建设摆在首位；

坚持和加强党的全面领导；

坚决维护党中央权威和集中统一领导。

学精悟透用好马克思主义

坚持和运用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论；

坚持和运用马克思主义立场、观点、方法；

坚持和运用马克思主义关于世界的物质性及其发展规律，关于人类社会发展的自然性、历史性及其相关规律，关于人的解放和自由全面发展的规律，关于认识的本质及其发展规律等原理；

坚持和运用马克思主义的实践观、群众观、阶级观、发展观、矛盾观。

党员干部怎么做？

深入学、持久学、刻苦学，带着问题学、联系实际学；

要把读马克思主义经典、悟马克思主义原理当作一种生活习惯、当作一种精神追求。

新时代中国共产党人仍然要学习马克思，学习和实践马克思主义，确保中华民族伟大复兴的巨轮始终沿着正确航向破浪前行，不断开辟当代中国马克思主义、21世纪马克思主义新境界！

（网站首页图：新华社图片）