请收藏！习近平寄语青春的句句箴言

新华视点

党的十八大以来，习近平总书记通过考察、座谈、回信等多种方式同广大青年互动交流，源于生活的体悟、平易近人的话语，激励着青春的理想、启迪着青年关于“青春为何，青春何为”的思索。

理想信念

广大青年一定要坚定理想信念。“功崇惟志，业广惟勤。”理想指引人生方向，信念决定事业成败。没有理想信念，就会导致精神上“缺钙”。中国梦是全国各族人民的共同理想，也是青年一代应该牢固树立的远大理想。中国特色社会主义是我们党带领人民历经千辛万苦找到的实现中国梦的正确道路，也是广大青年应该牢固确立的人生信念。

——2013年5月4日，在同各界优秀青年代表座谈时的讲话

2013年5月4日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到中国航天科技集团公司中国空间技术研究院，同各界优秀青年代表座谈并发表重要讲话。这是座谈会前，习近平和在展厅参观的优秀青年代表交谈。 新华社记者饶爱民 摄

价值追求

青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向，而青年又处在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。“凿井者，起于三寸之坎，以就万仞之深。”

——2014年5月4日，在北京大学师生座谈会上的讲话

2014年5月4日，习近平在校园观看北大师生纪念五四运动95周年青春诗会。 新华社记者马占成 摄

要树立正确的世界观、人生观、价值观，掌握了这把总钥匙，再来看看社会万象、人生历程，一切是非、正误、主次，一切真假、善恶、美丑，自然就洞若观火、清澈明了，自然就能作出正确判断、作出正确选择。

——2014年5月4日，在北京大学师生座谈会上的讲话

担当有为

本禹志愿服务队合影，图片来源于中国志愿者联合会官网

历史和现实都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现中华民族伟大复兴就有源源不断的强大力量。

——2013年12月5日 给华中农业大学“本禹志愿服务队”的回信

河北保定学院2000届毕业生、新疆且末县中学教师辛忠起为学生上课。图片来源于网络

同人民一道拼搏、同祖国一道前进，服务人民、奉献祖国，是当代中国青年的正确方向。好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。

——2014年五四青年节前，给河北保定学院西部支教毕业生群体代表的回信

2014年12月20日下午，国家主席习近平来到澳门大学横琴新校区考察。这是习近平在郑裕彤住宿式书院参与学生举办的“中华传统文化与当代青年”主题沙龙。新华社记者李涛 摄

澳门回归祖国15年来沧桑巨变，充分证明了“一国两制”实践的成功。这个事业要继续探索、继续发展，这项任务将历史地落到你们肩上。希望青年人勇于担当、奋力开拓。

——2014年12月20日,考察澳门大学横琴校区时的讲话

拼搏奋斗

2018年5月2日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京大学考察。这是习近平在北京大学马克思主义学院，与正在就“解读新时代”进行座谈交流的中外学生亲切交谈。新华社记者李涛 摄

广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

——2018年5月2日 同北京大学师生座谈会上的讲话

当代中国青年要有所作为，就必须投身人民的伟大奋斗。同人民一起奋斗，青春才能亮丽；同人民一起前进，青春才能昂扬；同人民一起梦想，青春才能无悔。

——2015年7月24日，致全国青联十二届全委会和全国学联二十六大的贺信

延安是革命圣地，你们奔赴延安，追寻革命前辈伟大而艰辛的历史足迹，学习延安精神，坚定理想信念，锤炼意志品质，把激昂的青春梦融入伟大的中国梦，体现了当代中国青年奋发有为的精神风貌。

——2017年8月15日，给第三届中国“互联网＋”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的大学生的回信

敢做先锋

要敢于做先锋，而不做过客、当看客，让创新成为青春远航的动力，让创业成为青春搏击的能量，让青春年华在为国家、为人民的奉献中焕发出绚丽光彩。

——2016年4月26日，在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话

读书学习

青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始、事业靠本领成就的观念，让勤奋学习成为青春远航的动力，让增长本领成为青春搏击的能量。

——2013年5月4日，在同各界优秀青年代表座谈时的讲话

幸福不是从天降，中国人民取得的成就是很了不起的，不要妄自菲薄，同时要自强不息。年青人在学校要心无旁骛，学成文武艺，报效祖国和人民，报效中华民族。同学们好好学吧！

——2016年4月，在中科大图书馆自习室里勉励科大学子

“人才有高下，知物由学。”梦想从学习开始，事业靠本领成就。广大青年要自觉加强学习，不断增强本领。广大青年要如饥似渴、孜孜不倦学习，既多读有字之书，也多读无字之书，注重学习人生经验和社会知识。

——2016年4月26日，在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话

光荣使命

当代中国青年要在感悟时代、紧跟时代中珍惜韶华，自觉按照党和人民的要求锤炼自己、提高自己，做到志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓，在火热的青春中放飞人生梦想，在拼搏的青春中成就事业华章。

——2015年7月，给全国青联十二届全委会和全国学联二十六大的贺信

青年最富有朝气、最富有梦想。近代以来，我国青年不懈追求的美好梦想，始终与振兴中华的历史进程紧密相联。在革命战争年代，广大青年满怀革命理想，为争取民族独立、人民解放冲锋陷阵、抛洒热血。在社会主义革命和建设时期，广大青年响应党的号召，向困难进军，向荒原进军，保卫祖国，建设祖国，在新中国的广阔天地忘我劳动、艰苦创业。在改革开放历史新时期，广大青年发出团结起来、振兴中华的时代强音，为祖国繁荣富强开拓奋进、锐意创新。

——2013年5月4日，在同各界优秀青年代表座谈时的讲话

南京青奥会志愿者。图片来源自网络

志愿者们弘扬奥林匹克精神和志愿服务精神，热情参与、真情奉献，提供细致周到的服务，积极传播中华文化、讲好中国故事，用青春的激情打造最美的“中国名片”，促进中国梦和各国人民的梦相通相融，共同为人类和平与发展的崇高事业作出贡献。

——2014年7月 给南京青奥会志愿者的回信

一封特殊的“回信”

2018年1月，一封特殊的信件从大凉山工地寄出。中铁隧道局集团参加成昆铁路扩能改造建设的20多名青年党员在给习近平总书记的信中说：

50多年前，他们很多人的父亲、爷爷参与了成昆铁路难度最大的沙木拉打隧道建设，把天堑变成了通途。今天他们接过前辈的旗帜，承担了新成昆铁路全线最长、难度最高的小相岭隧道建设重任，立志使铁路早日成为沿线人民脱贫致富的“加速器”……

不久后，习近平总书记在成都主持召开打好精准脱贫攻坚战座谈会，在会上，他特意提到这封信：他们的来信让我感受到青年一代对祖国和人民的担当和忠诚，读了很欣慰。春节将至，我向他们和向所有奋战在贫困地区重大工程建设一线的同志们致以节日的祝福。

人的一生只有一次青春。

现在，青春是用来奋斗的；将来，青春是用来回忆的。

只有进行了激情奋斗的青春，

只有进行了顽强拼搏的青春，

只有为人民作出了奉献的青春，

才会留下充实、温暖、持久、无悔的青春回忆。

牢记总书记殷殷嘱托，当代青年定当奋发有为！

新华社记者 荣启涵