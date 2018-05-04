纪念马克思，习近平这些金句振聋发聩

5月4日，纪念马克思诞辰200周年大会在北京举行，习近平发表重要讲话。“马克思主义不是书斋里的学问”“科学社会主义基本原则不能丢”“把为人民谋幸福作为根本使命”……习近平的这些话语振聋发聩！

1、马克思主义博大精深，归根到底就是一句话，为人类求解放。

2、马克思主义不是书斋里的学问，而是为了改变人民历史命运而创立的，是在人民求解放的实践中形成的，也是在人民求解放的实践中丰富和发展的，为人民认识世界、改造世界提供了强大精神力量。

3、当代中国的伟大社会变革，不是简单延续我国历史文化的母版，不是简单套用马克思主义经典作家设想的模板，不是其他国家社会主义实践的再版，也不是国外现代化发展的翻版。

4、马克思主义之所以具有跨越国度、跨越时代的影响力，就是因为它植根人民之中，指明了依靠人民推动历史前进的人间正道。

5、科学社会主义基本原则不能丢，丢了就不是社会主义。同时，科学社会主义也绝不是一成不变的教条。

6、社会主义并没有定于一尊、一成不变的套路，只有把科学社会主义基本原则同中国具体实际、历史文化传统、时代要求紧密结合起来，在实践中不断探索总结，才能把蓝图变为美好现实。

7、始终同人民在一起，为人民利益而奋斗，是马克思主义政党同其他政党的根本区别。

8、国家机关必须由社会主人变成社会公仆，接受人民监督。

9、在更多领域、更高层面上实现合作共赢、共同发展，不依附别人、更不掠夺别人。

10、一体化的世界就在那儿，谁拒绝这个世界，这个世界也会拒绝他。万物并育而不相害，道并行而不相悖。

11、共产党人要把读马克思主义经典、悟马克思主义原理当作一种生活习惯、当作一种精神追求，用经典涵养正气、淬炼思想、升华境界、指导实践。

12、历史和人民选择马克思主义是完全正确的，坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、不断推进马克思主义中国化时代化是完全正确的！