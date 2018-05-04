如何学习马克思，习近平今天说透了！

纪念马克思诞辰200周年大会今天上午在人民大会堂举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。

5月4日上午10时，纪念马克思诞辰200周年大会在人民大会堂举行。 新华社记者 丁林 摄

“马克思是全世界无产阶级和劳动人民的革命导师，是马克思主义的主要创始人，是马克思主义政党的缔造者和国际共产主义的开创者，是近代以来最伟大的思想家。”“马克思主义极大地推进了人类文明进程，至今依然是具有重大国际影响的思想体系和话语体系，马克思至今依然被公认为‘千年第一思想家’。”习近平的饱含真情的讲话鼓舞人心、催人奋进！

“3个一生”评价马克思的人生历程

1、马克思的一生，是胸怀崇高理想、为人类解放不懈奋斗的一生。

2、马克思的一生，是不畏艰难险阻、为追求真理而勇攀思想高峰的一生。

3、马克思的一生，是为推翻旧世界、建立新世界而不息奋斗的一生。

“4个理论”概括马克思主义的鲜明特征

1、马克思主义是科学的理论，创造性地揭示了人类社会发展规律。

2、马克思主义是人民的理论，第一次创立了人民实现自身解放的思想体系。

3、马克思主义是实践的理论，指引着人民改造世界的行动。

4、马克思主义是不断发展的开放的理论，始终站在时代前沿。

“3个飞跃”总结马克思主义在中国创造的奇迹

1、中国共产党诞生后，中国共产党人把马克思主义基本原理同中国革命和建设的具体实际结合起来，团结带领人民经过长期奋斗，完成新民主主义革命和社会主义革命，建立起中华人民共和国和社会主义基本制度，进行了社会主义建设的艰辛探索，实现了中华民族从东亚病夫到站起来的伟大飞跃。这一伟大飞跃以铁一般的事实证明，只有社会主义才能救中国！

2、改革开放以来，中国共产党人把马克思主义基本原理同中国改革开放的具体实际结合起来，团结带领人民进行建设中国特色社会主义新的伟大实践，使中国大踏步赶上了时代，实现了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。这一伟大飞跃以铁一般的事实证明，只有中国特色社会主义才能发展中国！

3、在新时代，中国共产党人把马克思主义基本原理同新时代中国具体实际结合起来，团结带领人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，推动党和国家事业取得全方位、开创性历史成就，发生深层次、根本性历史变革，中华民族迎来了从富起来到强起来的伟大飞跃。这一伟大飞跃以铁一般的事实证明，只有坚持和发展中国特色社会主义才能实现中华民族伟大复兴！

“9个思想”指明如何学习马克思

1、学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于人类社会发展规律的思想。

2、学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于坚守人民立场的思想。

3、学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于生产力和生产关系的思想。

4、学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于人民民主的思想。

5、学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于文化建设的思想。

6、学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于社会建设的思想。

7、学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于 人与自然关系的思想。

8、学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于世界历史的思想。

9、学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于马克思主义政党建设的思想。

来源：新华网 人民日报客户端