中国人的故事丨青年，新时代的奋斗者

青年节前夕，陆婷等30名同志获得第22届“中国青年五四奖章”，北京市公安局反恐怖和特警总队蓝剑突击队等10个青年集体获得第22届“中国青年五四奖章集体”。

40枚闪亮的奖章，是今日之中国青年的精神缩影。“青春理想，青春活力，青春奋斗，是中国精神和中国力量的生命力所在。”5月2日，习近平总书记在北京大学座谈时这样对青年学子说。

翻开这些优秀青年代表的故事，他们用无畏的勇气、坚定的理想和踏实的行动告诉你：青春无价。

爱国：青春是报效祖国的使命担当

刘明侦。资料图

她18岁留学英国, 24岁博士毕业于牛津大学。她入选第十二批“国家青年千人计划”，她是电子科技大学材料与能源学院副院长刘明侦。

没有人生来就是“学霸”，一路走来，对刘明侦来说，以实验室为家，与数据为伴，是家常便饭。

“一般新材料的研究期只有3-5年，为了抢时间，我每天的工作就是做实验。”在英国研究新型太阳能电池时，刘明侦在实验室一待就是十几个小时。从研究材料到发表论文，刘明侦花了半年多时间进行密集攻关，终于抢在此领域的最前端发表研究成果。

目前，刘明侦的论文在Google学术上引用量已超过3000次，她也成为在《自然》正刊上以第一作者身份发表论文的最年轻的中国女学者。

拥有在国外独占鳌头的成绩，发展前景一片大好，她却毅然做出决定——回国。她说:“我们这一代，享受了丰厚的社会资源和国家资源，所以我们不再是单个的个体，我们对社会和国家是有使命的，也是有责任的。”

2015年，她回到电子科技大学组建团队。2016年7月，她牵头成立“应用化学研究中心”，助推电子科技大学化学学科成功进入ESI(国际评价高校、学术机构的学术水平及影响力的重要评价指标)前1%。

面对荣誉和赞美，她说：“很多人说我运气好，是的，我运气非常好，一路走来有好父母、好老师，但更重要的是，我遇上了一个好的时代。”

“要忠于祖国，忠于人民。”5月2日，习近平在北京大学座谈会上指出，要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，扎根人民，奉献国家。

青年的个体生命轨迹与国家发展同频共振，“强国一代”羽翼渐丰，使命在肩。

励志：青春是坚韧不拔的无私奉献

50斤，是西藏自治区墨脱县乡村教师格桑德吉背上一个月干粮的重量。

“过去校舍很差，需要老师和学生一起拔草遮屋顶。草比我们的个子还高，学生们的小手经常被草割伤。可是，要是不拔草，遮不好屋顶，漏雨就没法儿上课。”

这是她曾经的学校，小时候她最大的愿望是好好学习走出大山。而大学毕业后，她义无反顾地选择回到家乡做一名小学数学老师。她说：“家乡有我的童年，我的记忆，我的信仰，我的梦想。”

家乡西藏墨脱县没水、没电、没公路，烧火、溜铁索、趟雪水过河是她的日常生活。这样的生活条件下，一些老师不出3年就选择调走，而她坚守在这里17年。

格桑德吉。本人供图

2005年，邻村的一位老师外出培训，为了能让孩子们继续读书，怀孕在身的格桑德吉毅然选择去8公里外的村子代课。8公里并不算远，可由于没有公路、没有汽车，这个路程，光靠一个人爬坡要走大半天的时间。“我当时挺着大肚子，一个人背着一个月的大米、罐头等50多斤食物走到邻村，一个月后吃光了，我又回来再背上下个月的粮食继续代课。”

眼看格桑德吉的肚子越来越大，临产反应也越来越剧烈。但是到了儿童节，格桑德吉还坚持到乡里给孩子们买了零食、学习用品后才回家休产假，“路上我肚子疼得要命，根本走不动，小便一直失禁……硬是到了晚上才艰难地挪回家。”

回忆起过去的日子，格桑德吉说：“这十几年里墨脱县的变化真是太大了，现在有水有电，路也给修好了，去年还通了网络，特别是学校的教学环境和宿舍，跟外面的学校是一样的!”如今，墨脱县的基础设施逐步改善，老师队伍也逐渐稳定下来。“现在我们这里入学率从十年前的50%左右提升到现在的100%!”

格桑德吉在课堂上。本人供图

“广大青年要培养奋斗精神，做到理想坚定，信念执着，不怕困难，勇于开拓，顽强拼搏，永不气馁。幸福都是奋斗出来的，奋斗本身就是一种幸福。”5月2日，习近平在北京大学座谈时说。

在藏语里，格桑德吉是“时代好，也幸福”的意思。青春让格桑开花，也让格桑德吉用赤子的坚韧守护着孩子们的梦想。

求真：青春是传承民族文化的创业梦想

一缕纺线，有多重?放到秤上，恐怕称不出来。而这一丝丝纤巧的纺线，却改变了她和大山深处众多绣娘的命运。

陆婷。本人供图

她叫陆婷，出生在贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县。小时候，陆婷母亲是远近闻名的绣娘。从小看着母亲飞针走线，陆婷暗暗许下成为绣娘的心愿。天不遂人愿，6岁那年，一次意外让小陆婷的手部落下了残疾，当绣娘的心愿就此搁浅。

长大后的陆婷发现，传承了千年的侗族刺绣面临失传的困境。她决定继承这传承千年的侗族文化。

母亲掌握的刺绣方式学完了，陆婷挨个村子求教技艺精湛的老绣娘。刚开始，绣娘们怕这个手部残疾的小姑娘“成不了”，不愿意教她。然而，陆婷不放弃，和老师同吃同住，上山帮老师砍柴，下地帮老师干活。精诚所至，陆婷终于获得老师倾囊相授。滚边绣、锁绣、虫绣、结子绣……仅用了三年时间，陆婷就掌握了精湛的刺绣技艺。

民族的文化靠一个人无法传承下去。为了留住侗族的文化之根，在当地政府和妇联的支持下，陆婷发起建立刺绣基地，开始了自己的创新创业之路。在陆婷的学生中，女性占了绝大部分。“我们这里结婚早，很多女性23、24岁就生了小孩，为了生活不得不外出打工，她们常年在外，导致很多孩子都不认识自己的妈妈，看到这个场景我很心酸。我要用刺绣将他们留在家乡，让孩子有妈妈。”她说。

在陆婷的带动下，黎平县50多个村子、近2000名女性加入了刺绣的行列。通过包销的方式，陆婷让这些女性不用外出打工，有了稳定的收入来源，更让古老的村寨焕发出青春的活力。

陆婷在为新入门的绣娘们指导技艺。资料图

如今的陆婷已经是贵州省黎平县彦婷手工刺绣坊总经理。她说：“我一直对自己说，无论道路多么坎坷，我都会走下去。因为从事刺绣的年轻人需要一个‘队长’，我要当好这个‘队长’。”

2015年2月13日，国务院总理李克强来到黎平大市场视察。在陆婷的彦婷手工刺绣坊里，总理买下了一个绣工精致的香包。“姑娘，好好做，你们的手工刺绣都是文化，好好传承下去，你一定能把刺绣做好。”

“要求真，求真学问，练真本领。”5月2日，习近平在座谈时这样解释“求真”的含义。真本领迸发新创造，真学问推动真改变。一缕绣线，编织出最美的青春。

力行：青春是大爱无疆的善义绽放

生命的价值是多少?无法计量。

徐前凯是中国铁路成都局集团有限公司重庆车务段的一名值班员。2017年7月6日下午3点49分，徐前凯正在车站进行调车作业，他像平时一样站在行驶的列车前端瞭望。突然，一名老婆婆走上铁道。徐前凯马上按下制动按钮，并大声吹哨、呼喊让老婆婆避让。然而，老婆婆完全没有听到，依旧自顾自顺着铁轨往前走。

尽管当时列车的时速只有11公里，但紧急制动的火车在惯性驱使下还在徐徐向前滑行。危急时刻，徐前凯果断跳下运行中的火车，冲向老婆婆，右腿迈进铁轨，使力抱住老人将其推向铁轨外。他自己却因避让不及时，右腿不幸被碾压，导致膝盖以上高位截肢，永远失去了右腿。

图为受伤前，徐前凯(中)为同事指导接发列车技能动作。本人供图

徐前凯天生活泼爱动，最喜欢的就是踢足球、打篮球。事发前，一双刚刚买的足球鞋才穿了两次。想到以后不能踢球，开朗的徐前凯还是很乐观：“现在一切从头再来，一切慢慢习惯，就像儿时学走步一样，慢慢来。我常对自己说，有勇气选择就要有勇气担当。”

受伤以来，徐前凯一边积极配合着治疗，一边还在不断“折腾自己”：托举哑铃、拄拐跳走、屈肘压腿……病房里，徐前凯总是鼓励其他病友一起锻炼身体。他爱穿一件特别的篮球服。这套篮球服是徐前凯当兵时，连队特意定做的队服。“穿上它，感觉有种不一样的力量。”徐前凯说。

徐前凯(中)接受采访。中国青年网记者 吴阳 摄

一件队服象征荣誉，一种选择源于信念。在他心中，“人民铁路为人民”是需要身体力行的信念，所以对于那一刹那的选择，他从不曾后悔：“我只是做了自己应该做的事。我本来就是平凡的人，我还要回到平凡的生活中。”

生命无价，换来青春无悔。“立志报效祖国，服务人民，这是大德，养大德者方可成大业。”在习近平的眼中，“修德”的本质是服务祖国和人民。徐前凯用服务人民的“大德”让青春变得更有价值。

五四是青春的节日、青年的节日。“如朝日，如百卉之萌动，如利刃之新发于硎”，青年正是中国的未来和希望。从来没有哪一个百年，像这一个百年般发生如此翻天覆地的巨变。未来中国变化的方向、力量与速度，取决于中国青年今天作出的每一个选择。

正如习近平总书记所说：“广大青年既是追梦者，也是圆梦人。追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献。广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。”(中国青年网记者 张潼 杨月·实习记者 石倩颖·见习记者 陈馨怡)