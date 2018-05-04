微视频 | 五四青年节，与总书记一起“致青春”

在五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京大学考察。他强调，广大青年要成为实现中华民族伟大复兴的生力军，肩负起国家和民族的希望。党的十八大以来，每年五四青年节前夕，习近平总书记都会寄语青年，点开视频，我们与总书记一起“致青春”。

5月2日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京大学考察。这是习近平同北京大学师生座谈并发表重要讲话。新华社记者 李涛 摄

理想坚定，信念执着

广大青年要培养奋斗精神，做到理想坚定，信念执着，不怕困难，勇于开拓，顽强拼搏，永不气馁。幸福都是奋斗出来的，奋斗本身就是一种幸福。

——在北京大学师生座谈会上的讲话（2018年5月2日）

心中有阳光，脚下有力量

要以国家富强、人民幸福为己任，胸怀理想、志存高远，投身中国特色社会主义伟大实践，并为之终生奋斗。心中有阳光，脚下有力量，为了理想能坚持、不懈怠，才能创造无愧于时代的人生。

——在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话（2016年4月26日）

得其大者可以兼其小

“得其大者可以兼其小。”只有把人生理想融入国家和民族的事业中，才能最终成就一番事业。希望你们珍惜韶华、奋发有为，勇做走在时代前面的奋进者、开拓者、奉献者，努力使自己成为祖国建设的有用之才、栋梁之材，为实现中国梦奉献智慧和力量。

——给北京大学考古文博学院2009级本科团支部全体同学的回信（2013年5月2日）

志之所趋，无远弗届，穷山距海，不能限也

广大青年要保持初生牛犊不怕虎的劲头，不懂就学，不会就练，没有条件就努力创造条件。“志之所趋，无远弗届，穷山距海，不能限也。”对想做爱做的事要敢试敢为，努力从无到有、从小到大，把理想变为现实。要敢于做先锋，而不做过客、当看客，让创新成为青春远航的动力，让创业成为青春搏击的能量，让青春年华在为国家、为人民的奉献中焕发出绚丽光彩。

——在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话（2016年4月26日）

知其所以然

青年处于人生积累阶段，需要像海绵汲水一样汲取知识。广大青年抓学习，既要惜时如金、孜孜不倦，下一番心无旁骛、静谧自怡的功夫，又要突出主干、择其精要，努力做到又博又专、愈博愈专。特别是要克服浮躁之气，静下来多读经典，多知其所以然。

——在中国政法大学考察时强调（2017年5月3日）

非学无以广才，非志无以成学

我国古人说：“非学无以广才，非志无以成学。”大学的青春时光，人生只有一次，应该好好珍惜。为学之要贵在勤奋、贵在钻研、贵在有恒。鲁迅先生说过：“哪里有天才，我是把别人喝咖啡的工夫都用在工作上的。”

——在北京大学师生座谈会上的讲话（2014年5月4日）

勤于学习、敏于求知

大学阶段，“恰同学少年，风华正茂”，有老师指点，有同学切磋，有浩瀚的书籍引路，可以心无旁骛求知问学。此时不努力，更待何时？要勤于学习、敏于求知，注重把所学知识内化于心，形成自己的见解，既要专攻博览，又要关心国家、关心人民、关心世界，学会担当社会责任。

——在北京大学师生座谈会上的讲话（2014年5月4日）

让勤奋学习成为青春远航的动力

青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始、事业靠本领成就的观念，让勤奋学习成为青春远航的动力，让增长本领成为青春搏击的能量。

——在同各界优秀青年代表座谈时的讲话（2013年5月4日）

处优而不养尊，受挫而不短志

青年在成长和奋斗中，会收获成功和喜悦，也会面临困难和压力。要正确对待一时的成败得失，处优而不养尊，受挫而不短志，使顺境逆境都成为人生的财富而不是人生的包袱。广大青年人人都是一块玉，要时常用真善美来雕琢自己，不断培养高洁的操行和纯朴的情感，努力使自己成为高尚的人。

——在中国政法大学考察时强调（2017年5月3日）

青春是用来奋斗的

人的一生只有一次青春。现在，青春是用来奋斗的；将来，青春是用来回忆的。

——在同各界优秀青年代表座谈时的讲话（2013年5月4日）

长江后浪推前浪

一代更比一代强

展望未来，我国青年一代必将大有可为，也必将大有作为。这是“长江后浪推前浪”的历史规律，也是“一代更比一代强”的青春责任。广大青年要勇敢肩负起时代赋予的重任，志存高远，脚踏实地，努力在实现中华民族伟大复兴的中国梦的生动实践中放飞青春梦想。

——在同各界优秀青年代表座谈时的讲话（2013年5月4日）

宝剑锋从磨砺出

梅花香自苦寒来

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”人类的美好理想，都不可能唾手可得，都离不开筚路蓝缕、手胼足胝的艰苦奋斗。我们的国家，我们的民族，从积贫积弱一步一步走到今天的发展繁荣，靠的就是一代又一代人的顽强拼搏，靠的就是中华民族自强不息的奋斗精神。当前，我们既面临着重要发展机遇，也面临着前所未有的困难和挑战。梦在前方，路在脚下。自胜者强，自强者胜。实现我们的发展目标，需要广大青年锲而不舍、驰而不息的奋斗。

——在同各界优秀青年代表座谈时的讲话（2013年5月4日）

肩负起国家和民族的希望

广大青年生逢其时，也重任在肩。我说过，中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，我们必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。广大青年要成为实现中华民族伟大复兴的生力军，肩负起国家和民族的希望。

——在北京大学师生座谈会上的讲话（2018年5月2日）

感悟时代、紧跟时代

前进要奋力，干事要努力。当代中国青年要在感悟时代、紧跟时代中珍惜韶华，自觉按照党和人民的要求锤炼自己、提高自己，做到志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓，在火热的青春中放飞人生梦想，在拼搏的青春中成就事业华章。

——致全国青联十二届全委会和全国学联二十六大的贺信（2015年7月24日）

同人民一起梦想，青春才能无悔

当代中国青年要有所作为，就必须投身人民的伟大奋斗。同人民一起奋斗，青春才能亮丽；同人民一起前进，青春才能昂扬；同人民一起梦想，青春才能无悔。

——致全国青联十二届全委会和全国学联二十六大的贺信（2015年7月24日）

激扬青春、开拓人生、奉献社会

我相信，当代中国青年一定能够担当起党和人民赋予的历史重任，在激扬青春、开拓人生、奉献社会的进程中书写无愧于时代的壮丽篇章！

——在北京大学师生座谈会上的讲话（2014年5月4日）

创新是第一动力

建设社会主义现代化强国，发展是第一要务，创新是第一动力，人才是第一资源。希望广大青年珍惜大好学习时光，求真学问，练真本领，更好为国争光、为民造福。

——在北京大学师生座谈会上的讲话（2018年5月2日）

让创新成为青春远航的动力

要敢于做先锋，而不做过客、当看客，让创新成为青春远航的动力，让创业成为青春搏击的能量，让青春年华在为国家、为人民的奉献中焕发出绚丽光彩。

——在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话（2016年4月26日）

培养创新思维、挖掘创新潜能

广大青年科技人才要树立科学精神、培养创新思维、挖掘创新潜能、提高创新能力，在继承前人的基础上不断超越。

——在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话（2014年6月9日）

苟日新，日日新，又日新

广大青年一定要勇于创新创造。创新是民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭源泉，也是中华民族最深沉的民族禀赋，正所谓“苟日新，日日新，又日新”。生活从不眷顾因循守旧、满足现状者，从不等待不思进取、坐享其成者，而是将更多机遇留给善于和勇于创新的人们。青年是社会上最富活力、最具创造性的群体，理应走在创新创造前列。

——在同各界优秀青年代表座谈时的讲话（2013年5月4日）

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