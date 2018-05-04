传承五四精神，谱写新时代青春华章 特约

杨飞 陕西省青年联合会委员，陕西青年五四奖章获得者，陕西省重点中国特色社会主义理论体系研究中心研究员

在五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京大学考察。习近平强调，坚持好、发展好中国特色社会主义，把我国建设成为社会主义现代化强国，是一项长期任务，需要一代又一代人接续奋斗。广大青年要成为实现中华民族伟大复兴的生力军，肩负起国家和民族的希望。

青春，代表了生机与活力，承载着未来和希望。习近平总书记强调指出：中国的未来属于青年，中华民族的未来也属于青年。1919年5月4日，英勇的青年学生以其爱国行动书写了一首隽永的青春史诗，形成了激励代代青年奋勇前行的“五四精神”。近百年的风云变幻，“五四”甚至已超越了其所诞生与嵌入的历史，成了一种“超时空”的永恒存在，推动着无数爱国青年在奋斗中交出无愧于时代和人民的合格答卷。

不忘初心，继续前进。青春既是血雨腥风里坚守的铁骨，也是攻坚克难时创新的先锋。不管时光如何变幻，不管岁月如何洗涤，“五四精神”都世代相承，激励着成千上万的中国青年去实现国家富强、民族振兴、人民幸福。在新的时代条件下，我们要进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，更加需要饱含爱国热情的青年人勇当先锋，以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家，青春之民族。

“功崇惟志，业广惟勤。”理想指引人生方向，信念决定事业成败。一个人在青年时代树立什么样的理想，也已决定了选择什么样的人生奋斗、走什么样的人生航向。习近平总书记指出：没有理想信念，就会导致精神上“缺钙”。对于青年一代而言，中国梦既是全国各族人民的共同理想，也应成为自己牢固树立的远大理想。一脉相承、历久弥新的“五四精神”，也正在成为新时代青年人成就伟大梦想的源源动力。

道不可坐论，德不能空谈。“五四”与“青年”密不可分，青年人自古以来也都不缺报国的热忱和实干兴邦的锐气。“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”新时代新征程，要把民族复兴步伐推向前进，青年人就应把艰苦环境作为磨炼自己的机遇，把爱国热情转化为立足岗位、刻苦学习、发奋工作的实际行动，锲而不舍、驰而不息地奋斗，一步一个脚印往前走，积极投身坚持和发展中国特色社会主义伟大实践。

创新创业，谱写青春华章。中国梦呼唤创业创新，新时代也需要创业创新。习近平总书记明确指出：创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来。党的十八大以来，全面深化改革蹄疾步稳，创新创业有了更为广阔的发展空间。青年人创新思维最为活跃，创业动力也最为强烈，更应让创新成为青春远航的动力，让创业成为青春搏击的能量，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。

一代人有一代人的选择，一代人有一代人的担当。今天我们比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的梦想，而距离目标越近,青年越要加倍努力。好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。向着梦想进发，当代青年就应树立与这个时代主题同心同向的理想信念，勇于担当这个时代赋予的历史责任，励志勤学、刻苦磨炼，在激情奋斗中绽放青春光芒、健康成长进步，在实现中华民族伟大复兴的历史征程上谱写出更加辉煌的青春乐章。