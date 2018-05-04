纪念马克思，习近平讲话回答了四个重要问题

5月4日，纪念马克思诞辰200周年大会在人民大会堂举行。习近平出席并发表重要讲话。200年过去了，马克思主义为什么没有过时？今天的中国怎样坚持和发展马克思主义？学习马克思，我们应该怎么做？对这些重要问题，习近平都给出了答案。一起来看！

1. 两个世纪过去了，马克思为什么还那么受人尊敬？

“马克思是顶天立地的伟人，也是有血有肉的常人。”讲话中，习近平这样评价马克思。

在习近平看来，马克思的一生，是胸怀崇高理想、为人类解放不懈奋斗的一生；是不畏艰难险阻、为追求真理而勇攀思想高峰的一生；是为推翻旧世界、建立新世界而不息战斗的一生。同时，马克思也热爱生活，真诚朴实，重情重义。

而马克思给我们留下的最有价值、最具影响力的精神财富，就是以他名字命名的科学理论——马克思主义。

为什么这么说？习近平指出，马克思主义极大推进了人类文明进程，至今依然是具有重大国际影响的思想体系和话语体系，马克思至今依然被公认为“千年第一思想家”。

2. 时代变化了，马克思主义为什么没有过时？

从《共产党宣言》发表到今天，170年过去了，人类社会发生了翻天覆地的变化。有人疑虑，马克思主义过时了吗？

对此，习近平给出了响亮的回答：马克思的思想理论源于那个时代又超越了那个时代，既是那个时代精神的精华又是整个人类精神的精华。

讲话中，习近平阐释了马克思主义的4个鲜明特征：马克思主义，创造性地揭示了人类社会发展规律；第一次创立了人民实现自身解放的思想体系；指引着人民改造世界的行动；始终站在时代前沿。

正因如此，马克思主义能够不断探索时代发展提出的新课题、回应人类社会面临的新挑战。

3. 今天的中国，为什么要坚持和发展马克思主义？

“马克思主义始终是我们党和国家的指导思想，是我们认识世界、把握规律、追求真理、改造世界的强大思想武器。”习近平的话掷地有声。

实践证明，马克思主义的命运早已同中国共产党的命运、中国人民的命运、中华民族的命运紧紧连在一起。

实践还证明，马克思主义为中国革命、建设、改革提供了强大思想武器，使中国这个古老的东方大国创造了人类历史上前所未有的发展奇迹。

当前，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、治国理政考验之大都是前所未有的。中华民族要实现伟大复兴，一刻不能没有理论思维。

4. 学习马克思，我们应当怎么做？

“新时代，中国共产党人仍然要学习马克思，学习和实践马克思主义。”如何学习马克思，习近平提出明确要求。

学习和实践马克思主义的9个方面

他指出，学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于人类社会发展规律的思想；关于坚守人民立场的思想；关于生产力和生产关系的思想；关于人民民主的思想；关于文化建设的思想；关于社会建设的思想；关于人与自然关系的思想；关于世界历史的思想；关于马克思主义政党建设的思想。

做到4个“坚持和运用”

坚持和运用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，

坚持和运用马克思主义立场、观点、方法，

坚持和运用马克思主义关于世界的物质性及其发展规律，关于人类社会发展的自然性、历史性及其相关规律，关于人的解放和自由全面发展的规律，关于认识的本质及其发展规律等原理，

坚持和运用马克思主义的实践观、群众观、阶级观、发展观、矛盾观。

把读马克思主义经典当作一种生活习惯

共产党人要把读马克思主义经典、悟马克思主义原理当作一种生活习惯、当作一种精神追求，用经典涵养正气、淬炼思想、升华境界、指导实践。

必须有科学的态度

科学社会主义基本原则不能丢，丢了就不是社会主义。同时，科学社会主义也绝不是一成不变的教条。

只有把科学社会主义基本原则同本国具体实际、历史文化传统、时代要求紧密结合起来，在实践中不断探索总结，才能把蓝图变为美好现实。

推动马克思主义不断发展

推动马克思主义不断发展是中国共产党人的神圣职责。我们要坚持用马克思主义观察时代、解读时代、引领时代。不断开辟当代中国马克思主义、21世纪马克思主义新境界！