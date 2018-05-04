日本议员参观中共一大会址，他们说了啥？

【导读】中共十九大胜利召开后，习近平总书记和中共中央政治局常委集体瞻仰了中共一大会址，从去年10月下旬至今年4月22日，前来中共一大会址纪念馆的海内外人士络绎不绝，逾18万9千余人次，同比增长53%；其中慕名前来参观的外籍人士达4073人次，同比增长23%。

来自日本广岛县福山市日中友好协会会长佐藤明久，福山市议会议员藤原平、冈崎正淳等，是首次参观中共一大会址，他们表示在中共一大会址了解了中国共产党梦想起航的过程，深切感受到中国共产党基层党建工作做得好。

作为与中国有着深厚感情的内山书店后人、上海市“白玉兰纪念奖”获得者佐藤明久（注：内山完造外甥女的儿子）细细观摩着中共一大会址里每一幅珍贵史料，不时地与身旁两位日本议员讨论。他表示，能到访中国共产党的诞生地感到非常高兴，希望中国在习近平总书记“不忘初心、牢记使命、永远奋斗”伟大号召的指引下，改革开放再出发，实现新的腾飞。他在日本也会铭记“不忘初心”这一口号，继承和发展内山家族父辈们留下来的书店，牢记他们的遗志，不断推进日中民间友好交流活动。

冈崎议员说：“中国共产党能顺应时代的变化，在重视历史的同时，也能很灵活地应对国家建设方面的各种问题。”他表示，现在日本人口日益减少，社会经济发展正在步入瓶颈期，又到了必须从农村、从地方开始振兴国家的时候了。毛泽东提出的“农村包围城市”的思想对现今日本的发展也很有启发，他感到这次的参观经验非常宝贵，可以参考及学习的东西有很多。

藤原议员坦言，虽然来中国已经十次以上了，但对中国共产党初期的发展过程并不完全了解，这是第一次来到中共一大会址这个值得纪念的地方，通过观摩这些珍贵的史料，了解了中国共产党的成立过程。对于今后中国共产党将如何带领13亿人民不断努力奋斗，他会继续保持热切关注。

年初，日本外相河野太郎访华期间说，日本愿以纪念日中和平友好条约缔结40周年和中国改革开放40周年为契机，牢记原点，不忘初心，本着战略互惠精神和“互为合作伙伴，互不构成威胁”共识，推动日中关系迈向新的阶段。日前，王毅外长访问日本时说，今年是中日和平友好条约缔结40周年，也是《中日联合宣言》发表20周年和《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》发表10周年，双方应“不忘初心、巩固基础、以史为鉴、共创未来”，推动两国关系沿着正确方向行稳致远。

藤原议员本人和冈崎议员的父亲都生于伪满洲国奉天市（现沈阳市），当年虽然日军残暴的行径蹂躏了中国大地，但作为平民的他们直到被遣返回国一直都被中国人善待。冈崎议员说他父亲一家为了躲避苏军的搜索，曾被善良的中国人藏于家中。藤原议员也心存愧疚地说道：“日本要就这段侵略历史向中国人民一直道歉下去！”

冈崎议员回忆，之前日本NHK电视台播放了胡耀邦推动日中交流的故事，唤起了他儿时的记忆。他想起1983年胡耀邦访日在国会发表演讲时他的祖父边看电视边哭着说：“日中终于迎来了好时期！”他当时还只是个小学三年级的孩子，并不太明白当中的深意，只记得胡耀邦用中文说到“两国”时十分用力。“现在回想起来，一想到当年有这么多为了促进日中关系而努力的友好人士，我们这一代人也应该学习老一辈为了子孙，为了日中友好的明天多做努力！”

两位议员称自己是自民党系的“鸽派”议员，认为虽然日中两国政党体制不同，不可能有直接借鉴之处，但是，现在日本正步入少子老龄化社会，日本政党的角色和责任，除了提升经济速度外，还要注重人民的生活质量和获得感，中国共产党有许多好的做法值得日本政党认真学习。

▲ 左起日本议员藤原平、佐藤明久、日本议员冈崎正淳

作者：温潇

图片：温潇 摄

视频：温潇摄 王卓剪辑

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