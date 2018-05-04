举世瞩目的中美贸易磋商4日在北京落下帷幕。据新华社消息，双方在两天的时间里进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论。双方均认为，发展健康稳定的中美经贸关系对两国十分重要，双方应致力于通过对话磋商解决经贸纠纷。

中美代表团就扩大美对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、解决关税和非关税措施等问题充分交换了意见，在有些领域达成了一些共识。

双方认识到，在一些问题上还存在较大分歧，需要继续加紧工作，取得更多进展。双方同意就有关问题保持密切沟通并建立相应工作机制。

这一结果应当说与很多观察家之前预期的差不多：中美没有达成结束贸易冲突的协议，但双方愿意保持对话进程，在谈判与贸易战之间，天平开始朝前者倾斜。

回顾过去两个月中美就贸易问题开展的角力，堪称中美关系前所未有的一段震荡经历。从北京的角度看，中方自始至终保持理性，敢于斗争，坚如磐石，为捍卫国家利益和中国人民的利益赢得了主动。

细读上面的谈判结果，不难看出，它们与美方一开始的漫天要价已经有了很大差别。不能不说，这首先是因为前一段时间中国对美施压的反制和斗争产生了效果。这次对话在北京举行，美方主动派团前来，而且其主要贸易官员倾巢出动，这与美方悍然出台301对华关税计划和随意威胁再对1000亿美元中国商品加征关税相比，已经是一个不同的姿态。

据接近谈判的人士透露说，在3日和4日的对话中，中方代表团对来自美方的莫须有指责进行强力回击，始终站在维护自由贸易和多边贸易体制的道义制高点上，态度坚定不移。这一打一谈，让美方一再确认了中国绝不拿核心利益做交易的决心，中国是压不垮的，这对华盛顿来说变得空前可信。

此轮贸易冲突被舆论广泛称为“贸易战”，美国是进攻方，中国是防守方，但是中国的意志和韧性都超出了白宫和世界舆论的想象。时至今日，北京打破了华盛顿先声夺人的心理优势，在气势上夯实了自己的阵地，中美平等的谈判地位通过斗争真正建立了起来。

这次中美贸易战对中国形成前所未有的考验，它是对中国实力以及勇气、智慧的全面检阅。北京这一次展现出的驾驭力充分对应了中国成长为大国之后所面对的复杂性，我们的社会则在风险面前显示了震动世界的团结。中国在面对一场不希望面对的贸易冲突时做到了一个大国应有的稳健和成熟。

中美当然不可能通过一次对话就解决所有纠纷，但作为两个大国，中美斗则两伤，搅动全球;合则两利，福及整个国际社会。这个道理在过去两个月里被越来越多人认识到了。中美谁也吓不倒谁，寻找最大公约数对打破僵局更加有效。两国继续搞“比谁先眨眼”的游戏，已经没有意义。

中国的确在为公平贸易而斗争，为维护世界多边贸易体系斗争，这是全球化时代的正义事业。我们所捍卫的权益远远超出中国自身的利益边界，这场斗争可以看成是人类命运共同体成长中的烦恼。中国人民勤奋劳作、诚实交易，我们没做错什么，所以襟怀坦荡。中美贸易战无论还要打多久，怎么收场，其最终结局都不可能是对勤劳和诚实的背叛。