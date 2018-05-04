习近平应约同日本首相安倍晋三通电话

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新华社北京5月4日电 国家主席习近平4日应约同日本首相安倍晋三通电话。

习近平指出，一段时期以来，日本方面在对华关系上持续释放正面信息并采取积极举措，中方对此表示肯定。今年是中日和平友好条约缔结40周年，中日关系处在承前启后的重要节点。双方要重温和平友好条约精神，恪守中日四个政治文件各项原则，落实四点原则共识，信守承诺，按规矩办事，管控好矛盾和分歧，确保中日关系重回正轨并得到新的发展。希望日方同中方一道，着眼大局和长远，作出符合两国根本利益、有利于地区发展的选择，确保两国关系始终沿着正确方向前进。

安倍晋三表示，日方高度重视发展对华关系，愿以日中和平友好条约缔结40周年为契机，推动两国关系全面改善和发展。

习近平应询就当前朝鲜半岛局势阐述中方看法和主张。习近平指出，不久前，朝韩领导人在板门店会晤并发表共同宣言。中方对此表示欢迎。作为朝鲜半岛近邻，中方坚持维护朝鲜半岛和平稳定、通过对话协商解决问题，愿同各方一道，通过对话协商寻求全面均衡解决各自关切，合力推动实现朝鲜半岛和本地区长治久安。希望日方也为此发挥建设性作用。

安倍晋三表示，日方欢迎朝鲜半岛形势出现的积极变化，支持通过对话和平解决问题。日方高度重视中方在解决朝鲜半岛问题上的重要作用，希望同中方加强沟通。