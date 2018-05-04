习近平应约同韩国总统文在寅通电话

新华社北京5月4日电 国家主席习近平4日应约同韩国总统文在寅通电话。

习近平指出，当前，中韩关系保持良好发展态势，我同总统先生达成的各项共识正在逐步得到落实。中方高度重视中韩关系，愿同韩方加强沟通，深化务实合作，推进人文交流，使中韩关系朝着符合双方共同利益的方向稳步前进。

文在寅表示，我对我同习主席达成的重要共识正逐步得到落实感到高兴。韩方致力于推动韩中战略合作伙伴关系持续发展，期待同中方密切高层交往，就朝鲜半岛形势和重大国际问题保持密切沟通。

文在寅通报了近日韩朝领导人会晤成果，表示此次韩朝领导人成功会晤，就改善南北关系、推动实现朝鲜半岛无核化、建立朝鲜半岛和平机制达成广泛共识，共同发表《板门店宣言》。韩方感谢中方为促成朝鲜半岛形势积极变化发挥的重要作用，感谢中方坚定支持南北对话，以及为推动通过对话谈判解决问题所作出的重要贡献。韩方愿同中方加强协调，继续致力于通过对话谈判解决朝鲜半岛问题，为本地区和世界和平、稳定、繁荣作出贡献。

习近平指出，不久前，总统先生同金正恩委员长举行了历史性会晤，在改善南北关系、缓解朝鲜半岛紧张局势、推动实现朝鲜半岛持久和平方面取得重要成果，中方对韩朝双方为此所作积极努力予以高度评价。国际社会和有关各方对此应该多支持、多鼓励。当前，地区形势正处在重要关头，朝鲜半岛和平面临历史性机遇。中方支持朝鲜半岛南北双方继续积极互动、改善关系，切实履行双方共识。中方愿同包括韩朝双方在内的国际社会一道，为全面推进朝鲜半岛问题政治解决进程、最终实现本地区持久和平发挥应有的积极作用。