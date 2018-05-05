周末时有阵雨，明午后到夜里有暴雨

记者 徐妍斐

晨报讯 今天，申城将在降温和雨水中迎来2018年的“立夏”节气。告别昨日的湛蓝天空与温暖阳光，西南暖湿气流和北方冷空气在本市上空交汇，给周末带来阵雨或雷雨天气，中部和北部甚至会迎来暴雨； 而近期白天气温起伏也比较大。

记者了解到，今天上午开始有时有阵雨，而主要降水时段出现在周日午后到夜里，并伴有短时强降水、雷电和7-8级雷雨大风，其中本市中部和北部地区有暴雨，一些地方短时降水明显，小时最大雨强可达40-50毫米。

气温方面，昨天最高气温是27.8℃，而今天的最高气温下降到23℃，跌幅近5℃。周日前期在暖湿气团中，气温上升明显，最高气温可达28℃，体感潮湿闷热。下周一最高气温预计只有21℃，跌幅达到7℃之多。这几天的气温可谓“跌宕起伏”。

今天21时25分18秒，迎来“立夏”。每年阳历5月6日前后太阳到达黄经45度时，为“立夏”节气开始，在天文学上，“立夏”表示即将告别春天，迎来夏天。这个阶段一般在农历四月，故又叫巳月、初夏、槐夏、孟夏。古人根据对大自然的观察，将“立夏”分为三候：“一候蝼蝈鸣，二候蚯蚓出，三候王瓜生。”意思是说，这一节气中首先可听到蝼蛄在田间鸣叫，接着可以看到蚯蚓掘土，然后王瓜的蔓藤开始快速攀爬生长。

虽然农历上把立夏作为夏天的开始，不过从气象上看，上海入夏的标准是立夏之后，出现连续5天日平均气温≥22℃，其首日为夏季首日。也就是说，只有立夏这天之后，日平均气温高于22℃的天气，才有资格向夏天发起冲击，而立夏之前的天气，即使最高过了30℃，体感上很热，也全都不作数。

立夏过后，将有一波降水光顾，气温有所回落，但后期气温迅速回升，夏天也就不远了。历史上看，1951-2017年，申城平均入夏时间在6月1日，最早是2009年5月6日，最晚是1995年6月24日，去年则是5月18日入夏。

“从春到夏”的季节转换时节即将开启。“立夏”节气，人们要顺应这一转变，及时调整好起居生活。顺应夏季昼长夜短的特点，夜卧早起，避免疲劳；加强对心脏的保养和呵护，睡好午觉，以保证充足的睡眠；保持心志安闲，心情舒畅，切忌大喜大悲；多食果蔬类、谷薯类这些清淡、富含维生素、纤维素的食物，如山药、小麦、玉米等。