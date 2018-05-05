立夏，万物生长不失秩

岳 强

立夏节气就像朝气蓬勃的青年一般。

节气立夏被认为是阳气最盛阶段。立夏初候“蝼蝈鸣”是描述昼伏夜出的阴寒之虫蝼蝈，因感应到阴气衰微将竭的悲鸣。蝼蝈也称蝼蛄，是蝼蛄科昆虫，性寒，味咸，有小毒。《本草纲目》 中描述：“蝼蛄穴土而居，有短翅四足，雄者善鸣而飞，雌者腹大羽小，不善飞翔。吸风食土，喜就灯光，人药用雄。”立夏中候“蚯蚓出”的蚯蚓在中药里名为“地龙”，其性大寒，味咸，有清热定惊、通络、平喘、利尿之功效。蚯蚓对地气的感应有特别明显的表现，阴曲而阳伸，当立夏到来之时，蚯蚓的表现就是伸展而钻出地面。立夏末候“王瓜生”的“王瓜”是葫芦科栝楼属多年生草质攀援藤本植物。其果实、种子、根均可入药。其性寒，味苦，有清热、生津、化瘀、通乳之效。

立夏三候所采样的标本皆为药用动植物，且都是阴寒之物，它们却成为蓬勃生发的夏初之际重要物候特征，为什么？《黄帝内经》阴阳应象大论篇道：“阳生阴长，阳杀阴藏。阳化气，阴成形。寒极生热，热极生寒。”而“此阴阳反作，病之逆从也。”顺势则生，逆势则病。

北宋大儒张载在其《正蒙》动物篇中言：“生有先后，所以为天序；小大高下相并而相形焉，是为天秩。天之生物也有序，物之既形也有秩，知序然后径正，知秩然后礼行。”所以，立夏的表意汉字，我们选择了“秩”：旺相即成，无秩难久。

秩，为形声字，从禾，失声。本义为聚积，笔画五行属火。《尚书·皋陶谟》 道：“天秩有礼，自我五礼有庸哉，同寅协恭和衷哉。”自然的伦理出自“天秩”，即是自然生态遵循四季规律而生生不息的根本法则，也即是天理。对于人来说，天秩则不仅仅是自然伦理，更需要教化人伦。

以“秩”作为表意立夏之字，就如立夏三候之喻，我们引用《礼记·曲礼》之言就是“为礼以教人，使人以有礼，知自别于禽兽。”对当下的我们来说，最现实的就是“傲不可长，欲不可纵，志不可满，乐不可极。”炎夏将至，心清凉，则身安。