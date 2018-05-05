“童星招募”的背后是双罪恶的眼睛-犯罪嫌疑人因猥亵儿童罪被判有期徒刑一年十个月

晨报记者 黄慧青 通讯员 王晓阳

“他让我把衣服脱了，抚摸自己的身体……”面对QQ视频的聊天镜头，12岁的女童小华并不知道对方究竟是什么样子，对方关掉了自己的摄像头，只是在QQ上打字要求小华裸露身体并做各种不雅动作。女孩满心以为参加的是一场“童星招募”的视频面试，却不知这所谓的“面试”背后，是一双图谋不轨的眼睛。

假借上海某文化传媒公司招募童星的名义，引诱未成年女童进行QQ视频面试，诱骗她们进行抚摸身体等行为，对自身实施猥亵。这罪恶背后，藏着的究竟是怎样的一个人？当民警根据侦查线索顺着QQ 登录地址找到犯罪嫌疑人王某的住处时，发现他还是一个不满19岁的学生。

多名女童被诱骗

2016年暑假，王某百无聊赖地搜索“童星视频”观看，泛起了“骗人进行淫秽视频表演”的念头，“因为小女孩都想当明星，比较好骗……”王某注册了两个QQ号，虚构了一个“上海某文化传媒公司招收明星”的信息在网上发布，物色想要做明星的女童，他以女性身份通过QQ聊天套取她们的个人信息，并以“面试考核”为理由，诱惑她们进行视频聊天。

从2017年4月开始，王某开始了他的罪恶行径。为了掩盖自己的身份样貌，王某在与女童们视频聊天时并未打开自己的摄像头，他通过打字诱骗女童做动作，诸如脱掉衣服、抚摸身体……

2017年5月，公安机关发现案件线索后，开展侦查，锁定王某使用的QQ号，并将王某抓获。王某到案后，民警查获了王某电脑硬盘中的图片、视频和即时通讯记录，提取了他手机中的基本信息、图片和多媒体文件，证实了他存在唆使未成年女童并实施引诱其自身裸露等猥亵行为。至案发，王某已经诱骗了多名年龄在10到12岁之间的未成年女童。

案件移送上海市虹口区人民检察院审查起诉。根据法律规定：“强制猥亵罪或者猥亵儿童罪中的猥亵行为，既包括行为人主动对被害人实施猥亵行为,也包括迫使或诱骗被害人对其自身实施猥亵行为。”

检察官认为，虽然王某并未与被害女童有直接身体接触，但其以“童星考核”为由，通过网络诱骗被害人裸露身体，对自身实施摸弄身体等行为，符合猥亵儿童罪的犯罪构成，故认定王某行为构成猥亵儿童罪。

家长不了解孩子

令人深思的是，在审查案件、询问案件相关人的过程中，检察官发现王某的家庭是普通的职工家庭，父母一直觉得儿子稳重懂事，在学校里一直担任学生会干部，表现优秀，从未有过叛逆行为。王某是一个刚满19岁、刚刚从职业学校考入大学的学生，等待他的原本是青春明亮的大学生活，在讯问时，他多次问检察官还能不能去大学报到，称自己“只以为传播淫秽视频是犯罪，不知道在线聊天也是犯罪……”

而在询问被害女童时，她们懵懂而天真地表示并不清楚“对方”让自己做的动作意味着什么。被害女童的父母也称自己的孩子平时非常乖巧听话，因为疏于沟通，家长并不知道他们的孩子在网络中经历了什么事情。

日前，经虹口区检察院对王某以猥亵儿童罪提起公诉后，法院以猥亵儿童罪判决王某有期徒刑一年十个月。 （文中人物系化名）