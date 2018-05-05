天宝路“智游天地”关门，家长讨说法-店方称只能换券或拿玩具，但不退消费卡余额　查询发现该公司无发放预付费卡资质

晨报记者 佟继萍

曾经充满欢声笑语的智游天地瑞虹天地门店，“五一”节前突然贴出告示，“本店因线路维修暂不对外营业”。然而，在900多位持卡消费者看来，这其实关店的征兆，因为店内一片狼藉，置物柜上空空如也，不见玩具踪影。

而门店工作人员解释“可以换其他两家门店的入场券或挑店内玩具、衣服，但不能退钱”，更进一步加剧消费者的忧虑。

记者查询上海市商务委员会网站的《上海市单用途商业预付卡备案企业公示》名录，并没有找到智游天地儿童游乐园（上海）有限公司的备案记录。也就是说，该公司没有发放预付费卡的资质。

来玩的小朋友被拒门外

智游天地是一个室内儿童游乐园品牌，适合1-3岁的小朋友玩耍，目前在上海有3家分店。

平日，智游天地瑞虹天地门店10点准时开门，然而4月28日，带着小朋友来玩的老人们却被拒之门外，门上贴出告示：“本店因线路维修暂不对外营业。”他们发现，店内一片狼藉，置物柜上空空如也，不见玩具的踪影。

老人们见状面露焦急之色，忙着给儿子女儿打电话汇报，店门口慢慢聚集了二三十位持卡客户。

5月2日上午10时许，记者来到位于虹口区天宝路280弄1层的智游天地瑞虹天地门店，只见看见玻璃门紧锁。一位老人掏出紫色的VIP卡说：“去年双‘十一’买的年卡，还剩1000多块没用。”

孩子妈妈费女士告诉记者，她早早来到门店等待退费。费女士介绍，智游天地玩一次门票200元，VIP卡分次卡和年卡，次卡有800元10次和1500元30次两种，年卡1688元无限次，以上卡都是1年有效期，过期作废。费女士买的是1500元的30次卡，卡内还剩400多元余额，可以玩7次。她咨询过商家，如果中途退卡，按单次费用退费，比如800元的10次卡，用了2次要退，就按照单次200元标准计费，一共消费400元，退款400元。

“我们不要玩具，要退钱”

10时15分，门店工作人员来了，一位中年女士代表公司向焦急的人群发布消息。她说：“4月28日门店迟交商场租金被停电，4月29日一些买了卡的客户看到这种情况，以为门店关门了，要求退费，我们没钱退。现在，为了不让你们受损失，店内有一些玩具、衣服，还有其他门店的入场券，可以根据卡内余额置换。”

“我们不要玩具，给退钱吗？”一位女士说。

“退钱啊！”众人异口同声。“不知道，我不能保证你们……但是，可以，只要商场把保证金退给我们，我们就可以退钱。”中年女士说。

一些消费者觉得这个处理方案难以接受。一位持卡爷叔称：“我真金白银交给你，为什么不能把未用完的余额以货币方式退回？”

另一部分消费者如费女士一样，希望尽快达成一致。费女士现场查好余额，换成2张入场券。她的入场券上没有面值，她说：“门店工作人员跟我说，我卡内余额400元，一张南丰店入场券价值200元，所以给我2张券。这样我很吃亏，我买的是1500元的30次卡，平均每次50元，余额400元可以玩8次，现在换了门店只能玩2次，而且我家住附近，南丰店在长宁区，太远了，专程跑去玩不太现实，只能把入场券挂在网上贱卖了。”

令她担心的是，券上盖的是“瑞虹天地一期”即天宝路智游天地店门自己的章，券上规定“此券只适用于盖上有效印章的指定分店”，并且有效期到2015年年底，早已过期。

天宝路智游天地店门的工作人员坚持称，这券可以到南丰店、虹桥店使用，但还没人用过。记者分别致电两家分店，对方均表示“门店正常营业，入场券可以使用，一张券进场一次”。

“经营良好，不会跑路”

智游天地瑞虹天地一期门店到底出了什么问题？为什么只能换券或拿东西不能退钱？商场方——上海瑞虹新城有限公司相关工作人员告诉记者，“这是客户的商业机密，无可奉告。”

随后，记者联系到智游天地瑞虹天地一期门店李姓店长，她坦言：“由于门店面积较大，租金成本较高，加之商圈内存在3家同质企业，市场竞争激烈，门店经营不善、长期亏损，迟交商场4月份租金20万元，导致门店4月28日中午至今被拉闸限电，无法正常营业。4月29日上午10时许，100多名消费者来店内问询，我们如实相告，但个别消费者不相信，以为老板跑路了。”

智游天地儿童游乐园（上海）有限公司运营总监左女士向表示：“因为这件事情，对全体客户及消费者造成的不便，我们深表歉意。”

对消费者的担新，左女士解释：“4月上旬，瑞虹天地一期门店旁边的哈你运动馆刚刚跑路，哈你也是一家儿童游乐园，很多消费者也在哈你办过卡，担心我们跑路，情绪有些激动，我们完全理解。请消费者放心，我们是连锁经营，上海还有两家门店，经营情况良好，不会跑路。”

“目前我们正在与商场方面积极沟通，请消费者等待最终处理结果。如果沟通得好，门店可以继续营业，假如沟通得不好，门店要关门，我们也会妥善处理。”

据悉，智游天地发放的VIP 卡属于单用途商业预付卡，根据规定，此类卡应向注册地政府商务主管部门备案。记者查询了上海市商务委员会网站的《上海市单用途商业预付卡备案企业公示》名录，并没有找到智游天地儿童游乐园（上海）有限公司的备案记录。也就是说，该公司没有发放预付费卡的资质。

[律师说法]

未使用部分预付金额，商家应退还消费者

门店关张后，预付费卡余额不给退现金，只能置换其他门店入场券或拿店内商品抵钱，这样的做法合适吗？消费者应该如果维权？

北京观韬中茂（上海）律师事务所葛志浩律师表示，在这起事件中，若仅仅因为商家的原因导致预付费卡无法继续正常兑现的，则商家应当采取积极的措施，为持卡人提供免费的退卡服务。

作为商家与消费者就未来可能产生的消费行为而提前约定的付款，消费者手中预付费卡里的金额本质上类似于消费者对商家的债权，预付费卡本身则类似于债权凭证。假设商家与消费者之间并未就退款、退卡的方式、限制性条件作平等、明确的约定，那么当消费者所购买的产品或服务已经无法正常提供时，消费者有权向商家主张债权，即返还尚未使用部分的预付金额。

至于返还的方式，除非消费者同意，否则商家没有权利强制消费者以选择性、替代性消费的方式“代偿”。

在遇到类似事件时，消费者除了可向相关工商行政部门投诉之外，同时也可通过司法途径进行维权。此外，若商家发行此类预付费卡时并未在商务部门进行备案，消费者也可向相关商务主管部门予以举报。