批发及菜场销售价均降低，餐饮店却不跌价-5月，小龙虾吃货们还是省不了钱

晨报记者 谢克伟

受今年1月间连续低气温影响，三四月开市季，小龙虾出现量跌、价高现象，菜场零售价较去年同期上涨5-8元/斤。但一过“五一”，情形急转直下，批发价较“五一”前跌4-5元/斤，菜场售价同比跌3-5元/斤。出人意料的是，虽然批发和零售价下跌，餐饮店供应的小龙虾价格却依然坚挺，保持上月居高不下的态势，让那些翘首以盼“捡便宜”的小龙虾粉丝们大失所望。这究竟为哪般？

昨天，晨报记者在采访了小龙虾餐饮企业、市餐饮烹饪协会以及一些餐饮专家之后获知，销售特点、菜肴制作方式和经营成本，左右着餐饮店小龙虾的价格，因此，即便在小龙虾入市量明显增加的情况下，餐饮店也不会随意跌价。所以，5月，吃货不要对小龙虾降价抱有过高期望。

批发行销量增幅较大

铜川路市场关闭之后，小龙虾销售最热闹的要数江阳市场和江杨市场，紧挨着的两大市场也是对手。从3月底开始，两大市场的小龙虾销售店铺陆续开张，进入5月之后，超过150家。5月3、4日两天，两大市场日批发小龙虾40万斤左右，而去年同期日销量为约30万斤。

“杜厚龙小龙虾批发行”设在江阳市场，这两天该行的日销量接近2万斤。“前年大概有1万斤，去年有所增加，今年增幅更大。”对于这样的销量，老板杜厚龙还是很满意的，“主要是养殖数量增加了，客户批发又要得紧，所以销量才会增得那么快。”

与杜厚龙同在一个市场的“石劲山龙虾”，“五一”后销量增幅更大，估计是去年同期的两倍。两位老板均称，“五一”后的批发价格较节前跌了4-5元/斤。“今年1月间出现持续低温，导致小龙虾苗死亡过半，由此直接影响到开市供应，‘五一’前，涨声一片，‘五一’过后涨价声才停止。”

菜场售价属近年低价

“五一”过后，各大菜场的小龙虾销售摊位也跟进，台湾路周边至少有四五家，宁波路从河南中路至福建中路至少有七八家。与批发情况基本相符，零售小龙虾也大多降价了。来自台湾路、宁波路周边菜场的销售价格显示，小规格小龙虾零售价在15-20元/斤，中等规格小龙虾零售价为22-25元/斤，大规格小龙虾售价在28元左右一斤，较去年同期跌了3-5元/斤。摊主们称，今年小龙虾的零售价属于近年来的低价位，去年这个时候，大规格小龙虾一般都在30元以上/斤。

记者看到，不少摊位挂出了特价，一个挂着“小龙虾特价：18元/斤”的摊位主人说：“今年的小龙虾特别多，对于我们小摊小贩来说，除了用价格吸引顾客外，没有其他好办法。”

按照规律，小龙虾在每年3月刚开市上市量相对较少，价格相对较贵，等到5月份稻田养殖的小龙虾集中上市后，售价下跌。稻田养殖全部收获结束以后，到了七八月份消费高峰，主要靠野生虾和部分池塘养殖虾，这个时候上市量明显减少，售价又会回升。据了解，今年各地小龙虾养殖面积较去年有较大幅度的增加，特别是稻田养殖面积增幅显著，湖南、湖北、安徽、江苏等地的养殖户反映，他们今年比去年增加40%以上。因此，今年进入5月之后，小龙虾价格下跌实属必然。

餐饮店不受进价影响

看过了批发行、菜市场，记者又来到经营小龙虾的餐饮店，发现餐饮店的售价纹丝未动。一家之前搬来寿宁路的小龙虾餐饮店，同样规格的小龙虾，3月底挂价69元一斤，4月份还是69元一斤，昨天记者再度光临该店，看到售价依然是69元一斤。

小吃街云南南路上一海鲜酒店“五一”前后也做起了小龙虾生意，正在当班的老板娘告诉记者，去年这个时候的售价是98元一斤，今年以来还是这个价格，“考虑到成本、消费者、销售量等因素，我们暂时不涨价。”

记者查询相关资料后得知，多数年份，随着小龙虾大量上市，餐饮企业5月1日之后的售价会较三四月份有所下降。以去年“寿宁路小龙虾美食街”为例，“五一”之后多数餐馆售价为58-59元/斤，而一个月前的售价为68-70元一斤。

为何今年价格不跌呢？一家与记者打了多年交道的小龙虾餐饮店老板道出了原委。今年4月份，该店的营业收入总额26万多元，去除18万元店面租费，再扣除人工费和各种开销，亏损了3万多元。该店老板分析，亏损的主要原因是今年小龙虾开市时的价格太高，而消费者太少。“考虑到三四月间人气不足，我们中等规格的售价为69元一斤，大规格的98元一斤。”老板边翻看账本边解释，今年4月份虽然比去年同期有所提价，但幅度难以弥补亏损，而如果过度涨价，会导致顾客减少。“为了弥补开市亏损，像我们这样的小龙虾餐饮店都不敢在‘五一’后降价，不涨价也不跌价，既可以弥补4月份亏损，又不会影响到固定人群消费。”

餐饮专家解释不跌缘由

市餐饮烹饪协会相关负责人认为，与批发、菜场零售不同，餐饮企业的菜肴价格不会“随波逐流”，价格有一定的稳定性。而且对于餐饮特色店而言，菜肴制作有很大的技术含量，更不会因为原料跌价而应声跌价。现在很多小龙虾餐饮店为了增强竞争力，还推出了诸如龙虾火锅、韩国酱油虾、日本清酒虾、话梅柠檬醉虾等特色小龙虾。从这点分析，“五一”之后小龙虾不降价也属正常情况，由此，小龙虾粉丝们不要对5月份降价抱有过高期望。

餐饮专家段福根认为，近年来人资成本、房租上涨较快，这也给餐饮企业带来不小压力，尤其是那些创办不久、效益不太好的餐饮企业压力更大。况且餐饮企业跌价容易涨价难，跌了之后如果要想再涨价，会直接影响到固定的消费群，这也是今年“五一”后很多餐饮店小龙虾不降价的重要原因。