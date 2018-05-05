晨报记者 韩益忠

昨日沪深两市强势震荡，权重蓝筹表现疲软，创业板走势反复，芯片板块回暖，水泥板块领涨两市，午后多头进场，再次推高股指，无奈跟风盘不多，最后沪市仍以小跌报收。

煤炭盈利再上新台阶

随着2017年年报披露结束，煤企颇为喜人的成绩单也相继出炉。据统计，30家煤企2017年共实现净利润891亿元。去年为335亿元，同比大增166%。其中，中国神华的赚钱能力依旧惊人，以450亿元的净利润占据了上市煤企的半壁江山。

业内认为，随着煤炭行业供给侧改革的深入，煤价逐渐回升，煤企从2016年开始业绩逐渐好转，2017年盈利水平再上新台阶。

机构认为：煤炭供给侧改革效果显著，煤价进入“绿色区间”，煤企的盈利回归到了合理水平。一些机构最近对煤炭股都有增仓动作。

关注三方面医药股

最近医药股表现强劲，机构建议投资者重点关注创新药、高端仿制药以及医疗服务三大领域的投资机会。

创新药方面，一是建议重点关注化药、单抗、生长激素、细胞免疫治疗各细分领域的创新药投资机会； 二是建议重点关注疫苗市场，随着评审进度的加快，将有多个重磅疫苗品种陆续上市，引爆相关上市公司业绩。高端仿制药方面，目前已有三批通过仿制药一致性评价的品种落地，部分大品种的市场竞争格局即将重塑，具有制剂出口优势的行业龙头有望凭借政策红利实现弯道超车。医疗服务方面，在政策环境整体利好的背景之下，关注行业龙头白马股。

继续磨底待涨

目前沪深两市正处于阶段性磨底阶段，内外不确定因素较多，昨日隔夜美股道指一度大跌近400点，盘中逐渐收窄跌幅，最终微幅收涨。而在国内投资者看来，中美贸易摩擦谈判正在进行之中，在消息没有明朗前，也不敢轻举妄动，所以目前的A股行情虽然不乏赚钱机会，比如生物医药股、芯片股始终表现很强势，但其他板块的持续性就较差，风险偏好的整体回升仍需要有更多积极信号来推动。

技术上，沪市上档一大跳空缺口的压制作用未有缓解，同时叠加短期迟迟突破不了20日均线的压制，这对多头情绪会有影响，预计大盘仍将以时间换空间的方式继续磨底待涨，投资者可趁磨底多吸优质股。