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风 雨

4月17日，美国商务部发表声明称，将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年，直到2025年3月13日。中兴通讯遭美国“封杀”再次为对外依赖度过高行业敲响了警钟，也顿时引起全国上下的关注。

“美国是有备而来，他封杀中兴一事，暴露出当前国产芯片相比美国等国际领先水平差距较大，基站芯片的国产率几乎为零。例如PLL、ADC/DAC、RF、高速光通信接口等技术含量较高的关键器件上基本完全依赖进口。”高智说。这些日子，全国股民都接受了一次芯片教育，每一个人都知道了什么叫芯片，中国的芯片产业水平处在全球什么位置。

“目前只有FPGA等主处理器产品可以实现国产替代，光通信领域的中低端芯片可以实现部分自给，但100G以上的光模块仍无国产方案推出。基站中的芯片只要有部分被美国禁运，整个基站需重新设计，而从设计到量产需一年以上。”郁教授道。日前在福建福州召开的数字中国峰会上传来振奋人心的消息，此次峰会的召开将在政策上推动我国信息化发展，但远水难解近渴。

“这次事件对于国内芯片设计和生产厂商震动较大，如果我们没有紧迫性，那国外卡脖子的事情未来很可能还会发生。我们一定要有只争朝夕的决心和勇气，加大自主研发的力度，国产厂家要加大经费投入和人才引进力度，并做好专利保护等相关措施，但是我们应对时不能乱了阵脚，要符合科学规律，要循序渐进，有些事急不得。”高智说。基于国内巨大的市场潜力，国产芯片替代的趋势是不可逆转的，谁能占据高端芯片领地，谁就能获得竞争中的话语权，但研制过程一定要稳扎稳打。

“在政策和资金双重驱动下，我国芯片国产化进程一定有望提速，二级市场相关标的也将会持续受益。”华风插话。他相信，国家战略政策聚焦+产业资本支持，一定会驱动中国半导体产业的大发展，从设计、制造、封装到设备、材料，产业链上所有环节，相关企业都有望迎来高速成长机会。

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