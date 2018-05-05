9公司年报“难产”，一拖再拖或退市-分析人士：年报披露延期往往意味问题多多，投资者最好敬而远之

晨报记者 曹西京

目前沪深两市年报披露已经落下帷幕，财汇大智慧数据显示，仍有中毅达、美都能源、千山药机和抚顺特钢等9家上市公司年报迟到，其中深主板4家，创业板1家，沪主板4家。这9家问题公司2日起股票停牌，由于年报“难产”的公司一般经营出现重大问题，审计工作很难顺利进行，投资者需注意回避。

两家公司或暂停上市

9家公司中，*ST华泽最窘。因没钱聘用审计机构，公司年报难产。没钱则主要因为大量资金被关联方占用，公司还面临多重危机，可能被暂停上市。

据*ST华泽介绍，3月上旬，二股东推荐大华所考察公司，大华所的审计方案建立在二股东“能尽快实现对被审计集团的控制之下，尤其是财务控制和经营控制，否则会因审计范围受限而无法实现预期的审计目的”。与此同时，大股东推荐了亚太所。由于公司无现金可用，两大股东均表示愿意支付由其推荐的审计机构审计费。3月14日，公司董事会决定聘请亚太所为公司2017年报审计机构，期间亚太所负责人拜访了二股东有关领导，之后新提出要全款付清审计费用方可入场。在大股东已支付约58万元近30%费用情况下，公司同时向大、二、三股东等关键股东请求资金支援，二股东明确拒绝，其他股东没有表态。由此审计机构迟迟不能进场，公司无法按期完成定期报告。

不过，*ST华泽表示，至4月25日，公司大股东向亚太所全额垫付审计费。同日，亚太所函复公司，拟于5月2日进场审计，并计划6月28日出具审计报告。

财务数据显示，*ST 华泽在2015年和2016年各亏损15541.64万元和40424.53万元，2017年预计亏损14亿-19亿元，公司股票或将因连续三年亏损被暂停上市。此外，如果其2017年报被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，股票可能被暂停上市。此前，*ST华泽股票在停牌两年后今年3月21日复牌，至4月27日连遭26个“一”字跌停板，市值仅剩下18亿元。

另一家命运相似的公司*ST上普，2016年净利润为-4.72亿元，2015年净利润为-9512.85万元，2017年年报及2018年一季报因相关项目的法律结论尚未取得，导致应收款减值计提数额无法确定，无法在法定期限内披露。5月2日，*ST上普发布2017年年报，去年净利润亏损3.5亿元。上交所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

千山药机股票复牌

9家公司中，千山药机是唯一的创业板上市企业。该公司5月2日晚间公告，决定延期至2018年5月31日前披露2017年报、2018年一季报，但不排除最终无法实施既定安排的可能；股票5月3日复牌。

根据《股票上市规则》，未在法定期限内披露年报的，股票自年报披露期限届满后次一交易日起停牌；停牌两个月内仍未披露的，相关股票将被实施退市风险警示； 被实施退市风险警示后两个月内仍未披露的，相关股票将被实施暂停上市；被实施暂停上市后两个月内仍未披露的，相关股票将被终止上市。

其实，此前有上市公司延期披露年报：如*ST烯碳(已暂停上市)的2016年年报是2017年6月24日披露的；*ST中基的2014年年报2015年5月4日披露；ST成城的2013年年报2014年6月28日披露。今年问题似乎更集中，延期披露公司更多，不知道最晚年报何时露面。

分析人士指出，定期业绩报告不能按时披露对上市公司利空，往往意味着问题多多，有被*ST的风险；也暴露出企业管理层存在缺陷。这类股票未来充满变数，投资者最好敬而远之。