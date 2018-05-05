中超京沪大战今晚打响-上港队核心奥斯卡上不上听医疗组的

晨报记者 俞 炯

今晚的上海体育场将迎来2018赛季的第一场京沪大战，上海上港主场对阵北京国安。这场比赛的赛前焦点无疑是周三足协杯中重伤离场的巴西球星奥斯卡到底会不会火线复出。对此，上港队主帅佩雷拉给出了一个模棱两可的答案，“奥斯卡踢不踢，尊重医疗组的最终判断。”

奥斯卡对于上港队在攻防战术体系中的重要性不言而喻，相信对手北京中赫国安也希望能够看到，本周三足协杯上受伤提前下场的奥斯卡会缺席这场关键比赛。昨晚的赛前新闻发布会上，佩雷拉的话意思是奥斯卡有机会火 线 复 出，“关于奥斯卡，我希望他们明天是OK的。但现在我还需要等待一个最新检查的结果，我的决定会根据我们球队医务组最终的判断，我也会尊重他们的判断。但是毫无疑问，我们比赛里一定会有11个人首发。”

看来奥斯卡能否出场这个谜题，也许只有到上港队赛前递交出场名单的时候才会揭晓。

北京中赫国安在德国主帅施密特的带领下，是一支喜欢踢攻势足球的球队，而佩雷拉在赛前和以往一样更强调的是防守，“进攻当然是非常重要，但同时不要忘了，防守组织也是非常重要的。足球对我来说平衡很重要，我喜欢攻防平衡的球队，可能在比赛中一些小的细节成败会成为决定比赛的关键。比如对方球员方面的一两个点我们需要注意，要集中我们的精力。当然大家肯定会打出漂亮的足球，精彩的传接，都会去积极争取进球，而我们要做好自己的防守。”

北京国安这边，主帅施密特的意思就是要趁着上港队目前三线作战的艰苦局面，有所斩获，“上港队的默契程度很好，整体实力上包括本土球员都非常强，这在赛季初大家有目共睹。但是他们的上一场比赛状态就不好，在赛季当中不如开始这么顺利。”

尤其是北京国安最近两周的战绩不错，给了施密特足够的底气，“新的比赛，新的挑战，这周我们又要和领头羊交手。对手非常强大和非常有默契，但我们在过去几周的表现并不逊色于对手。我们明天需要在场上再一次证明自己的实力，打出我们自己的足球，我们需要更大胆一些。”

北京国安的西班牙外援比埃拉也赛前就开始计算着如果战胜了上港队之后，球队就能跻身本赛季中超的争冠集团，“我们现在和领头羊差4分，如果明天拿下的比赛话差距就剩1分了，所以这场比赛的意义非同寻常。现在全队上下状态很好，气氛也非常好。明天我们要是拿下，那么对于整个赛季的意义重大。”