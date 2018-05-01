阵容不整，对手急于拿分-申花能延续从越秀山带分回去的良好势头吗？

晨报记者 甘慧（广州5月4日电）

5日晚，绿地申花队将在越秀山体育场对阵广州富力。这些年，申花客场的战绩并不理想，但是“越秀山”却是例外，连续三年申花都能从这里带分回去。5日晚，申花还能继续这一好的势头吗？

本场比赛，申花首先要面对的是阵容不整——前锋线上马丁斯、毛剑卿和朱建荣等多名队员伤停，后防线上主力大将艾迪累积黄牌停赛。毛剑卿是在与大连一方的比赛后进入球队的伤病名单的。那场比赛开始后不久，他就在一次拼抢中受伤，随后被替换下场。赛后，毛剑卿被诊断为膝关节受伤。毛剑卿的受伤，让申花再一次进入了谁状态好谁受伤的怪圈。赛季之初，曹赟定状态不错，结果在一次处理球中二级中度拉伤。后来是马丁斯，前一场比赛中，马丁斯上演了帽子戏法，后一场比赛他右膝股四头肌肌腱部分断裂，赛季基本报销。与恒大的比赛，伤愈的朱建荣复出，有着不错表现，打入一球，可在客场与悉尼FC 的比赛中拉伤，再次进入伤停名单。毛剑卿最近替补出战后屡有不俗发挥，与大连一方的比赛首发出场，开场不久受伤下场。锋线大将的接连受伤，也给教练组出了一个难题，如何重新配置自己的锋线，选择怎么样的进攻套路？

除了锋线，本场比赛的后防线同样也需要做出调整。艾迪被认为是本赛季申花最大的发现，他在后防线上的稳健表现，赢得了大家的一致认可，本赛季来到球队的他，因为出色的表现坐稳了首发位置。然而，与富力的比赛艾迪将累积黄牌停赛。另外，右边后卫李运秋也将因伤无法出征广州。

赛前新闻发布会上，阵容不整是媒体最为关注的话题。申花队主教练吴金贵说：“今年以来总是碰到人员缺失的问题，受伤病困扰，有些困难，但我一直都在讲，这不是打不好比赛的理由，任何情况下都表现出最好的自己，做了针对性的演练。”对于艾迪的累积黄牌缺阵，吴金贵还说：“针对艾迪缺阵，我们也进行了演练，其他队员会弥补不足，也会表现出同样的技战术水平来的。”

本场比赛的对手广州富力也是急于拿分，提升自己的排名。富力主教练斯托伊科维奇说，“我们想进一步提升排名，所以必须赢球，但是没那么容易，因为申花很强，队中有几名世界级球员，希望球队全力以赴争取胜利，大家认识到比赛的重要性，发挥出水平和实力。”