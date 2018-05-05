力搏冠军赛上海站收官

晨报记者黄宇龙报道 2018锐力搏冠军赛首战“荣誉之战”上周在上海浦东嘉里大酒店震撼上演。作为在中国举办的最高水准的MMA赛事之一，此次锐力搏冠军赛吸引了众多MMA爱好者的关注，超过1500位观众早早挤满了赛场。酷炫的现场布置、有趣的场外互动、精彩的现场表演、激烈的比赛争斗都令观众热情高涨，纷纷为自己青睐的拳手呐喊助威，将现场气氛点燃至高潮。

20位参赛拳手为到场观众奉献了10场精彩纷呈、激动人心的比赛，令所有到场观众大呼过瘾。当晚出赛的三位中国拳手取得了两胜一负的成绩，唐凯以TKO的方式击败菲律宾拳手马里奥·西斯门多，刘连杰以点数击败菲律宾拳手卡罗劳伦，而中国拳手阿依登·居马依在与日本拳手坂野周平的较量中遗憾告负，痛失金腰带。