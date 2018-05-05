《朗读者》第二季回归，姚明首期谈“初心”-不仅读情感，还读更大社会话题

晨报记者 曾索狄

千呼万唤中，央视大型文化情感类《朗读者》第二季将于今天起回归央视综合频道，贾平凹、姚明等嘉宾将在首期以“初心”为主题的节目中亮相。在谈到第二季的变化时，身为制作人、总导演和主持人董卿表示，第二季的读本、嘉宾、话题、朗读形式全面升级。

姚明等嘉宾谈“初心”

作为去年文化类节目的翘楚，今年重新出发的《朗读者》到底会有哪些不同？据董卿透露，嘉宾、话题、朗读形式都有不同。其中，嘉宾除了和上一季一样会看到科学家、企业家、文化艺术大家之外，还会有一些意想不到的人物，展示更多元领域的丰富性、稀缺性和代表性。

以今晚登场的首期节目为例，被认为是中国迄今为止最伟大的篮球运动员的姚明，将首次分享自己对篮球运动的“初心”。节目中，董卿复述了一段姚明的受伤纪录：切断脚跟和大脚趾上的骨头，用新的钉子固定，去年打进去的三根钉子拔出来，骨头上的碎片复位……听着这些几乎让人头皮发麻的描述，姚明竟先是大笑，之后才露出无奈的神情。他现场坦言，对于运动员来说，最难承受的，就是受伤后的心理压力。其中最令他感到绝望的，是在最后一次做完康复之后，依然觉得恢复不了，最后不得不选择退役。

如今，作为中国篮协的主席，姚明对于篮球和运动员这份职业也有了不同的理解。对他来说，初心是最终能够让更多人认同、让大家真的可以去模仿和喜欢的东西。“体育本身就是竞争，每个人的成功都淘汰了无数人，正是那些离开的人成就了我们，包括和我们竞争的对手。”

读本开合度更大

嘉宾的人生与情感故事固然值得一提，但“朗读”本身对文本的要求极高。据悉，第二季《朗读者》选用的读本开合度更大，其中既有中小学课本里的《故乡》，也有文言文作品《九歌》、戏曲《牡丹亭》以及《哈姆莱特》等国外经典著作。董卿透露，本季主题词不仅有“初心”，还包括“纪念日”、“生命”、“父亲”、“想念”等。同时，在大主题之下不仅有第一季的温情话题，也会上升到全中国乃至全世界关注的社会话题，例如环境保护、器官捐献等等。

在朗读形式上，节目也会突破舞美定式，而不仅仅停留在舞台中央朗读。比如首期节目中，作家贾平凹会和朋友、读者以朗读会的形式一起直抒胸臆。而在后续的节目中，节目将尝试与远在非洲的世界著名动物保护专家进行跨时空的朗读，真正让朗读变成无时、无刻、无形的存在。

至于第二季的创作感受，董卿说，过程虽然充满煎熬，但节目组在过去的一年，依然像打造一档全新栏目一样，精心筹备，心血打磨。“朗读让我们忘了所有的烦恼和很多的疲劳。我要说，在这个过程当中，真心感谢那些所有用命在写字的人，他们给这个世界留下了光。而我们要做的，无非是让这道光照亮在更多人的头上。”