朱美虹



看腻了中国荧屏上各种号称“大女主”、实质不过是“男人都爱我”的玛丽苏剧？《使女的故事》可能会让你大开眼界。

《使女的故事》改编自一部1985年的小说，故事背景设定在环境污染人类生育力低下的未来，女性在某集权国家被沦为当权人物的生育工具，失去自由的她们被称为“使女”，存在的目的即是怀孕生子，生下的孩子还不是自个儿的而是“主母”的。这部自带话题的美剧去年横扫艾美奖，拿下了最佳剧集、最佳编剧、最佳导演、最佳女主角和最佳女配角五项大奖，上周第二季回归，对于新鲜出炉的的三集，豆瓣网友也不吝给出了9.6的高分。

在《使女的故事》中，没有甜蜜的两情相悦、没有到底该选男一还是男二的纠结，更没有贵人相助逢凶化吉小宇宙爆发。如果说中国式“大女主”是让女性观众代入女主视角、满足其幻想的，那么，估计没有一位女观众愿意将自己想象为“使女”——在整体压抑阴暗的基调下，女主女儿被夺走、家庭被拆散、身体被当做他人的财物而无反抗能力，日子过得实在太惨了，这也能叫做“大女主”？

剧中，我们看到的是女主摆脱奴役的决心与行动，她不过是普通人，和我们一样怯懦恐惧，但最终没有选择向命运投降。什么是“大女主”？《使女的故事》给出的答案是：独立自强而不是靠男人，在历练中而非宠爱中成长。女主的命运还将在第二季中继续展开，由于原著内容已经在第一季拍完，我们猜不到后续进展，只希望不要落得像很多美剧那样，气势磅礴开头却因商业利益考虑而烂尾。

其实，去年算是一个美剧的“大女主”年，除了《使女的故事》外，另有两部爆款《大小谎言》和《了不起的麦瑟尔夫人》，前者是由三个看似完美的小镇妈妈撕裂出来的社会问题，后者则有着与《我的前半生》类似的“被离婚”开头却蜕变成了“一个脱口秀演员的诞生”的故事。可以看到，海那边的“大女主”剧，塑造推崇的是内心强大的独立女性，但国内的“大女主”，更多还停留在“女人通过男人来统治世界”的阶段，情节和人物性格相对简单扁平化，有着多元维度的“女强人”很少能成为主角。

而由此带来的一个后果是，国内40岁上下的女演员，普遍遭遇着没戏可演的尴尬——要么逐渐淡出，要么就像李小冉马伊琍这样扮嫩，去演比自己实际年龄要小的角色，而海外的“大女主”们，正是定位于40岁上下的成熟女性。该怪谁呢？也许每个岗位的业内人士都会很委屈——编剧会争辩说自己没话语权制片人要什么就写什么；制片人会说还不是电视台爱买什么就拍什么； 电视台呢，也会一肚子苦水，两手一摊：“玛丽苏”式大女主收视率就是高啊……

作为一名中国观众，这个锅你背不背？