聚焦志愿者文学发展-网络作家下基层采风关注边远地区

晨报记者徐颖报道 “志愿文学”网络作家基层行启动仪式暨“志愿文学”交流座谈会日前在上海举行，“志愿文学”创作研究基地也于启动仪式上挂牌成立。

本次活动主题为“青春志愿行·共筑中国梦”，由团中央青年志愿者行动指导中心、中国作家协会创作联络部及阅文集团联合主办，旨在聚焦志愿者文学发展，号召社会各界关注和扶持基层边远地区和志愿者文化。

阅文集团副总裁、副总编辑侯庆辰表示，网络文学的作家几乎都来自基层，也有不少积极参与过公益事业，但对于边远地区以及坚守于当地的青年志愿者们的生活，作家们还需要更直观的了解，“我想，这就是志愿文学的意义，也是全力推进这个基层行活动的初衷。”

此次网络作家基层行的队伍分别由中国作家协会和阅文集团选派，聚集了众多创作中坚力量。据悉，基层行活动一经公告，短短一小时内便收到了50余位作者的踊跃报名，几乎都是网络上的“大神级”作家。

5月上旬起，数十位网络作家将自5月起分别深入四川、贵州、宁夏、青海，西藏、新疆等地。在当地政府、团中央、中国作协以及阅文集团的全程支持下，他们将探访少数民族自治县、扶贫攻坚重点村、汶川地震受灾村等地，深度了解当地生活与志愿者工作，为创作积淀生活素材，传递志愿者文化。