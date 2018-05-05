这次中美经贸磋商，美国终于认清这样一个现实！

这是一次惊心动魄又荡气回肠的大博弈。

最潮就在4日，中美官员结束了近两天的贸易磋商，有共识有分歧。根据新华社的报道，整个讨论的气氛，还是“坦诚、高效、富有建设性的”。

确实很坦诚！随后互联网流传据说是中美谈判的两份草案，真假难辨。但如果是真的，美方草案真是漫天要价，看了让人愤慨；中方版本则是针锋相对，寸步不让。

据知情者透露，在3日和4日的对话中，对于美方莫须有的指责，中国予以了有力回击。中国虽然致力于通过对话解决问题，但在谈判中展示了坚定不移的原则立场，自始至终坚定捍卫国家利益和人民利益。

另外，在中兴公司案件上，中方也进行了严正交涉；美方最后表示，重视中方交涉，将向美总统报告中方立场。

可以说，从最终的结果看，这次贸易磋商，中国的严正立场，终于让美国认清了一个现实：大棒挥舞对中国不起作用，中国绝不拿核心利益做交易。

但美方态度的转圜，也是有一个过程的。

特朗普此前就宣称：贸易战很简单，美国肯定赢。他以为只要500亿美元关税牌一出手，中国肯定会服软；500亿不行，那就再加码1000亿美元。

但哪知道，美国这次真踢到了铁板。比如，美国列出500亿美元中国商品征税清单后，中国立刻列出了相应报复清单，同等力度、同等规模，针锋相对，毫不示弱。

这种强硬的反击，美国应该也是没有想到的。中国的精准打击，更让世界惊叹。标普公司就认为，一旦爆发贸易战，美国企业受到的打击比中国企业还要大。

正是中国淡定、理性但却坚决的态度，迫使美国不得不调整立场，最后主动派出代表团前来沟通，而且可以说是主要贸易官员倾巢出动。尽管美国仍不乏漫天要价的做法，但最终双方还是认为，发展健康稳定的中美经贸关系对两国十分重要，致力于通过对话磋商解决有关经贸问题。

有较大分歧，但要接着谈，还要建立工作机制。也就是说，美方也认识到，中美经贸问题，下一步还是要靠谈判来解决，这也不是一蹴而就的事情。

这就对了。谈，大门敞开；打，奉陪到底。

其实，美国人也清楚，打贸易战两败俱伤，不然美国官员也不会倾巢出动过来谈判。中美经贸问题是一个结构性的问题，既有挑战，更有机遇。更何况，中国站在道义的制高点上，维护的是自由贸易体系，美国人不得不有所忌惮。

中美贸易战出现转机，但博弈还没有结束，甚至还不排除发生新的变数。这里面最大的问题，其实就是美国的心魔：总希望美国第一，多薅一下中国羊毛；总希望美国例外，可以不按国际规则办事。

当然，美国政府的不按常理出牌，也确实让世界倒吸一口凉气，不少国家也在压力下不得不对美国妥协退让；但中国有理有利有节的斗争，相信也让美国人印象深刻，这是一个不得不予以尊重的对手。

美国心魔不除，挑战依然存在，斗争还将继续，中国也还没到可以放松警惕的时候。但不管美国如何，中国进一步改革开放节奏应该不会变。用中国最高领导人的话说，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

他强任他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江。这个世界，燕雀安知鸿鹄之志？

来源：澎湃新闻