用互利共赢解开中美经贸“心结”

经历一个多月的风雨后，中美经贸领域终于开始拨云散雾。5月3日、4日，中美双方在北京就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论，并在有些领域达成了一些共识。更令人期待的是，双方同意继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制。从针锋相对剑拔弩张，到坐下来交换意见有商有量，中美经贸关系的这一变化，为全球经济的稳定向好释放了积极信号。

中美之间如果真的开打贸易战，受伤的无疑将是两国经济利益以及整个国际贸易和经济全球化进程。透过前期的角力，美方不仅看到了一个强大中国的十足底气，也明白了通过施压不可能捞到半点好处，平等协商才是中美经贸问题的唯一正解。恰恰是这样的认识，促使美方主动约请来华，通过对话磋商解决双边经贸问题，愿意回到谈判桌前解开“心结”。

互利共赢，是中美经贸合作的基石和前提。经贸合作是建立在平等和相互尊重基础上的自愿行为，强买强卖不会有任何好结果。经贸合作的本质是互利共赢，唯有充分照顾彼此关切，努力增加各自福祉，才能让中美双方迅速找到利益结合点和最大公约数。面对美方来势汹汹的贸易保护主义攻势，中方坚决捍卫国家利益，绝不拿核心利益做交换，回绝了美方的漫天要价。同时，本着互利共赢的精神，中方在此次磋商中就扩大美对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、解决关税和非关税措施等问题，与美方充分交换了意见，为下一步两国在经贸领域加强对话与合作、最终实现互利共赢奠定了坚实基础。

互利共赢，是化解贸易争端的立足点和出发点。在国际贸易投资领域，各方难免有些磕磕碰碰，遇到问题不可怕，关键是采取什么样的态度和方法去解决。贸易保护主义已经被世界发展主流所摒弃，在多边贸易体制下，任何霸权主义、单边行径都没有市场，都是对现行规则体系的破坏，也注定会失败。只有坚持互利共赢、谋求开放合作，才是你好、我好、大家好的现实选择。中美互为最大贸易伙伴国，双方就应该坐下来心平气和地谈判，携手维护多边贸易体制，为全球范围内贸易争端的解决树立榜样、带来利好。

互利共赢，是经济全球化发展的必然要求。经济全球化大潮不可逆转，经贸领域打归打、闹归闹，但谁也不能逆历史潮流而动，否则只能吞下自酿的苦果。面对贸易摩擦的外部挑战，中方没有因为短期压力就打乱节奏、改变初衷，而是从为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的大局出发，顺应世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的潮流，继续自主扩大开放，并向美方敞开谈判大门，努力争取对各方都有利的结果，赢得世界的点赞，以实际行动捍卫了多边贸易体制，助推着经济全球化进程。

中美经贸合作中出现的问题，对双方既是挑战也是机遇。作为世界上最大的发展中国家和发达国家，中美在经贸关系上具有很强的互补性，双方的共同利益远远大于分歧，是可以和而不同、实现互利共赢的。没有比人更高的山，没有比脚更长的路，面对经贸领域存在的不同认识和声音，对话、沟通、交流、合作才是解决双方分歧的最好途径。站在维护两国人民利益和人类命运共同体的高度，用诚意化解矛盾、用合作求取共赢，任何困难和障碍都是有望攻克的。

谈生意、做买卖，有争议和不愉快很正常，争议解决的过程，也是双方加强了解、增进互信的过程。中美经贸合作依然任重道远，前方还会有风雨坎坷，需要双方秉持以诚相待和互惠互利原则。愿此次磋商成为新的契机，促进中美双方加强公平、坦诚、理性、务实的沟通交流，力争求同存异，寻找最大的利益交集，加快建立公平、公正、高效的纠纷解决机制，让中美经贸合作之路越走越开阔。