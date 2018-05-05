捍卫核心利益 寻求最大共识

5月4日，中美经贸磋商就部分问题达成共识，双方同意建立工作机制保持密切沟通。这个结果，一方面体现了中方坚决捍卫国家和人民的利益、不拿核心利益作交换的坚定立场，另一方面也展现出中方本着求同存异的、负责任的态度去寻求中美最大共识的不懈努力。

如果我们对这场由美方发起的贸易摩擦梳理一番，就不难看到中国行动之迅速，传递信号之清晰——那就是中国不希望打“贸易战”，但绝不惧怕“贸易战”。这个立场是一以贯之的。中方多次反复强调，对坚持搞单边主义和贸易保护主义的行径，中方将奉陪到底，必定予以坚决回击，必定采取新的综合应对措施，不惜付出任何代价，坚决捍卫国家和人民的利益。

美方从一开始的口气强硬，到之后释放出各种前后矛盾的信息，再到现在主动决定来华磋商。这种态度的转变背后，中方的坚定立场起到了相当关键的作用。中方在这次贸易摩擦的应对中始终站在维护全球自由贸易的道义制高点，中国对保护主义行径的坚决回应则有力地维护了多边贸易体制。对比历史上美日、美欧贸易摩擦中美国的表现就不难看到，美国提出主动来华磋商行动本身就是中国在这场贸易摩擦中的一次胜利。

作为世界前两大经济体，中美贸易失衡是结构性问题，也是长期问题。比如，中国对美的顺差其实反映的是整个东亚产业链对美的顺差，应从多边视角来看待贸易平衡问题。因此，要处理好这个复杂问题，中美双方应本着公平理性、坦诚务实的态度来磋商，在这一磋商进程中要沿着平等互利、相互尊重、不预先设限的正确轨道进行。发展健康稳定的中美经贸关系对两国十分重要，中美双方应致力于通过对话磋商解决有关经贸问题。双方应本着求同存异负责任的态度去寻求彼此间的最大共识，这不仅是对中美两国人民的福祉负责，对多边贸易体制和全球自由贸易负责，更是对世界经济平稳增长负责。

中国反对单边主义和贸易保护主义的决心和信心是坚定的，中国改革开放前进的脚步也同样是坚定的。过去40年改革开放所取得的举世瞩目的成果是中国这种坚定立场的最好证明。习近平主席4月初在海南博鳌宣布的扩大开放重大举措，无论是开放的领域，还是开放的措施和开放的节奏，都是十分具体和务实的，可以说，每一句话都有着非常丰富的内涵，充分展现了中方推进新一轮高水平对外开放的决心和信心。中国扩大改革开放的举措也是既定方针，不因外部条件的变化而变化。中国的对外开放不会受到任何外部压力的干扰。我们会按照自己既定的节奏、朝着自己确定的方向，坚定地走下去。

当前，中美在一些问题上还存在较大分歧，双方也同意继续就有关问题保持密切沟通。中美双方只有本着公平理性、坦诚务实的态度来求同存异，管控分歧，方能在有关问题上相向而行，在接下来的磋商中取得更多积极成果。

来源 / 经济日报记者连俊