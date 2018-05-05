5月3日至4日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤与美国总统特使、财政部长姆努钦率领的美方代表团就共同关心的中美经贸问题进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论。对双方来说，这是一个好的开端。

万事开头难。从之前的贸易摩擦一度升级，到美方不远万里派出强大阵容与中方面对面磋商，这本身就是一个进步。重要的是双方坐在一起，主动了解彼此关切，倾听对方需求，共商解决方案，最终双方均愿意致力于通过对话磋商解决有关经贸问题。这对避免贸易摩擦短期内再度升级，是一个积极信号。坦诚磋商总好过不停争论，因为争论往往是为了争个对错高下，而磋商则是为了找到解决问题的更好办法。

磋商中难免出现讨价还价，但中方既不迎合，也未退让。对于顺应我改革开放基本国策的举措，中方坚定不移地坚持下去；对于美方的无端指责，中方也毫不犹豫地强硬回击，坚决捍卫国家和人民利益。在中方的严正交涉下，美方最终表示，重视中方交涉，将向美总统报告中方立场就是例证。而且双方通过坦诚高效的沟通，还就部分问题达成共识，这说明两国本身就存在高度的经济依存度，问题解决也存在灵活性，一种更加平衡的中美双边经贸关系对中美两国和世界各经济体的发展都至关重要。

在有些领域达成一些共识的同时，双方也认识到，在一些问题上还存在较大分歧，需要继续加紧工作，以求取得更多进展。必须承认，这些问题不是一日形成的，加之两国国情不同、经济结构不同、双方认识存在差异，解决起来也不可能一蹴而就。可喜的是双方同意继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制。这就意味着双方未来可能选择更多对话和商量的方式解决摩擦，而不是用你打一枪、我回一枪来让冲突升级。

但如若美方未来只考虑自身利益，不顾对方关切，将会为双方磋商取得更多进展大大增加不确定性。如果期待达成更多建设性成果，恐怕还需美方本着平等心态，少一些漫天要价，多一些理性和务实。

“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”这不仅是此次磋商，恐怕也是未来很长一段时间中美经贸关系的写照。面向未来，双方应该有成熟理性的认知、坦诚沟通的态度和战胜挑战的信心，努力开创“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”的新局。

来源：新华社