习近平这样纪念“千年第一思想家”

央视网消息：2018年5月4日，纪念马克思诞辰200周年大会在人民大会堂举行。习近平发表重要讲话，向人类历史上最伟大的思想家致敬，宣示对马克思主义科学真理的坚定信念。

（5月4日，纪念马克思诞辰200周年大会在北京人民大会堂隆重举行。习近平在大会上发表重要讲话。来源：新华社）

不懈奋斗 一生“为人类而工作”

马克思——全世界无产阶级和劳动人民的革命导师，马克思主义的创始人，马克思主义政党的缔造者和国际共产主义的开创者，是近代以来最伟大的思想家。

不懈奋斗、勇攀高峰、不息战斗，马克思一生“为人类而工作”。

在纪念马克思诞辰200周年的大会上，习近平说，马克思的一生，是胸怀崇高理想、为人类解放不懈奋斗的一生；是不畏艰难险阻、为追求真理而勇攀思想高峰的一生；是为推翻旧世界、建立新世界而不息战斗的一生。

在四十余年的公仆之路上，习近平始终用马克思主义武装自己。梁家河、正定、宁德……从一个生产大队的党支部书记，到一个泱泱大国的最高领导人，习近平为了人民的美好生活，为了中华民族的伟大复兴，勤奋读书、努力干活、拼搏奋斗，把《共产党宣言》蕴含的科学原理和科学精神运用到统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的实践中，不断谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义新篇章。

几十年来，唯一不变的是信念，矢志不渝的是初心。

马克思留下的最有价值、最具影响里的精神财富，是以他名字命名的科学理论——马克思主义。犹如壮丽的日出，照亮了人类探索历史规律和寻求自身解放的道路。

习近平表示，马克思主义是科学的理论，创造性地揭示了人类社会发展规律；是人民的理论，第一次创立了人民实现自身解放的思想体系；是实践的理论，指引着人民改造世界的行动；是不断发展的开放的理论，始终站在时代前沿。

十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以更加开阔的眼界审视马克思主义在当代发展的现实基础和实践需要，坚持问题导向，坚持以我们正在做的事情为中心，聆听时代声音，更加深入地推动马克思主义同当代中国发展的具体实践相结合，全面深刻地揭示新时代中国特色社会主义取得历史性成就、发生历史性变革所蕴含的历史经验和发展规律，为发展马克思主义作出了一系列原创性贡献。

十九大以后，习近平新时代中国特色社会主义思想的确立，正是马克思主义中国化最新重大理论成果。

深刻改变中国 马克思主义让中华民族强起来

马克思主义极大推进了人类文明进程，深刻改变了世界，也深刻改变了中国。

长期以来，中国共产党以马克思主义为指导，把马克思主义基本原理同中国革命和建设的具体实际、同中国改革开放的具体实际、同新时代中国具体实际结合起来，团结带领人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，推动党和国家事业取得全方位、开创性历史成就，发生深层次、根本性历史变革，中华民族迎来了从富起来到强起来的伟大飞跃。

十八大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下——

经济建设取得重大成就。十九大报告指出，经济保持中高速增长，国内生产总值从54万亿元增长到80万亿元，稳居世界第二。

全面深化改革取得重大突破。推出1500多项改革举措，重要领域和关键环节改革取得突破性进展，主要领域改革主体框架基本确立。

民主法治建设迈出重大步伐。中国特色社会主义法治体系日益完善，全社会法治观念明显增强。

思想文化建设取得重大进展。党的理论创新全面推进，马克思主义在意识形态领域的指导地位更加鲜明，中国特色社会主义和中国梦深入人心，社会主义核心价值观和中华优秀传统文化广泛弘扬。

人民生活不断改善。一大批惠民举措落地实施，人民获得感显著增强。6000多万贫困人口稳定脱贫，教育事业全面发展，城乡居民收入增速超过经济增速，覆盖城乡居民的社会保障体系基本建立。

生态文明建设成效显著。生态文明制度体系加快形成，全面节约资源有效推进，重大生态保护和修复工程进展顺利，生态环境治理明显加强，环境状况得到改善。

强军兴军开创新局面。全力推进国防和军队现代化，人民军队政治生态得到有效治理，国防和军队改革取得历史性突破，军事斗争准备取得重大进展。

……

这是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是全党全国各族人民团结一致共同奋斗的结果，是坚持中国特色社会主义政治发展道路的结果。

掌握“看家本领” 开辟当代中国马克思主义新境界

一个民族要想站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。中华民族要实现伟大复兴，也同样一刻也不能没有理论思维。

新时代，中国共产党人仍然要学习马克思，学习和实践马克思主义，不断从中汲取科学智慧和理论力量，在统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局中，更有定力、更有自信、更有智慧地坚持和发展新时代中国特色社会主义，确保中华民族伟大复兴的巨轮始终沿着正确航向破浪前行。

认真学习马克思主义理论，是做好一切工作的看家本领。

习近平表示，学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于人类社会发展规律的思想；关于坚守人民立场的思想；关于生产力和生产关系的思想；关于人民民主的思想；关于文化建设的思想；关于社会建设的思想；关于人与自然关系的思想；关于世界历史的思想；关于马克思主义政党建设的思想。

1969年，习近平插队落户到陕西梁家河村，七年艰苦的知青岁月是习近平总书记人民主体理念形成的关键时期。习近平在不断地阅读与学习中充实自己的头脑，开拓自己的眼界。用马克思主义的立场、观点、方法看待并处理问题，成为其治国理政思想与实践的根和源。

担任总书记以来，习近平将人民对美好生活的向往列为奋斗目标。以新时代中国特色社会主义思想为指导，作出一系列战略部署，为全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程而不懈奋斗。

新时代，习近平要求，全党同志特别是各级领导干部要更加自觉、更加刻苦地学习马克思列宁主义，学习毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，学习新时代中国特色社会主义思想。要深入学、持久学、刻苦学，带着问题学、联系实际学，更好把科学思想理论转化为认识世界、改造世界的强大物质力量。共产党人要把读马克思主义经典、悟马克思主义原理当作一种生活习惯、当作一种精神追求，用经典涵养正气、淬炼思想、升华境界、指导实践。

历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。前进道路上，我们要继续高扬马克思主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断开辟当代中国马克思主义新境界，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗，让人类社会美好前景不断在中国大地上生动展现出来。（文/余晓玲）

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