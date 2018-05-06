新一期上海轨交满意度测评出炉，12、17号线得分最高-轨交“车况车貌”进步大，“安全开关门”评价降了

晨报记者 钟晖

新一期上海轨交满意度测评出炉，12号线、17号线、磁浮线排名位列冠军、亚军、季军，有7条线路评价结果低于总体水平，其中16号线、1号线、2号线排名相对靠后。

此次测评内容涉及运营安全、车况站貌、优质服务、服务便捷以及投诉处理五大类，共计24项具体指标。16条线路中，9条线路评价结果高于总体水平。

乘客满意度稳步提高

此次轨交运营服务乘客总体满意度达88.20，与2017年第四季度总体满意度相比，提升了0.53。且与历年同期相比，今年第一季度呈小幅上升趋势。

测评结果显示，上海地铁进步的表现之一为“车况车貌”做得不错，本季度乘客对此的评价较上季度提升了1.02，进步最大。其中，“车辆（地板、门窗、外观）清洁”和“车内秩序”两个分项的评价分别提高了3.52和3.21。相关人士表示，虽然这两项指标在所有测评指标中不是最高水平的，但较上季度已经出现改善趋势，说明运营企业在列车保洁方面所做出的努力已得到了广大乘客的认可。

此外，调查结果还显示，本季度乘客对于“安全开关门”方面的评价结果出现了1.43分的下降，通过调查数据分析发现，有一段时间内，外省市来沪乘客对该项指标的反映相对集中，测评单位建议上海地铁针对携带大件行李多的交通枢纽车站和旅游热点车站，加强站台乘车组织，合理配置列车停站时间。而16号线在本次测评中，其列车、车站服务等多项指标均得分较低，运营企业对此将高度关注高峰列车拥挤程度，加快增能扩编工作步伐，并加强站台服务工作，提升员工现场主动服务的意识和能力。

今年将再通车运营41公里

据介绍，上海地铁在公共交通出行中的占比已达到60%以上。运营方已经实施了第一批“补短板”项目，其中通过增购车辆，1、2、6、7、8、9、12、13、16号线共9条线路将平均增能42.3%，除3、6、8号线外，全路网高峰运能可基本满足2021年客流预测的需求。乘客稠密的莘庄站、人民广场站等9座车站已经完成改造，垂直通过能力得到提升。

今年上海轨道交通将再通车运营41公里，新建26座车站，预计年内全市轨道交通地铁运营里程数将达到740公里。