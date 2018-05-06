六条线路高铁票价7月5日起可分季节、分时段、分席别、分区段在限价内实行票价下浮-6.5折沪宁高铁票暑期可买到

记者 张立

晨报讯 中国铁路总公司表示，铁路部门近期将进行今年第二阶段列车运行图调整，同时对一些高铁动车组列车票价体系进行优化完善，折扣最高可打6.5折。

据悉，在今年4月10日第一阶段列车运行图调整稳妥实施的基础上，铁路部门拟从今年7月1日起，实施第二阶段列车运行图调整。其中，将实行动车组列车市场化开行方案，安排日常图、周末图和高峰图，周末图比日常图多开动车组列车193对，高峰图比周末图多开动车组列车364对。另外，将会根据暑期市场需求，编制暑期临时客车运行图。

值得注意的是，为建立多种交通方式合理比价、灵活适应市场、满足不同旅客的出行需求、有升有降的高铁动车组列车票价体系和票价浮动机制，铁路部门将综合考虑市场需求、旅客消费取向等因素，从今年7月5日起，对早期开通的上海来往南京等6条线路上运行的时速200-250公里高铁动车组票价进行优化调整，明确执行票价以公布票价为最高限价，铁路相关企业可根据客流情况，分季节、分时段、分席别、分区段在限价内实行票价下浮，最大折扣幅度可达6.5折。

这次高铁动车组票价优化调整后，铁路部门将依法加强票价监督管理，不断提高高铁运行品质和服务质量，并明确今年高铁动车组公布票价不再调整。