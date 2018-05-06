垃圾分类 长宁·程家桥-垃圾分类前 先将小区门类分清爽-程家桥街道试点垃圾分类全覆盖模式

社区晨报记者 俞正丽

近日，程家桥街道第二批垃圾定时定点分类投放小区启动仪式在上海警备区第四干休所举行。作为长宁区程家桥街道第二批启动生活垃圾定时定点分类投放的三个小区，警备区第四干休所、春花苑1期和西郊柏盛园分别属于部队小区、商品房小区和别墅小区三大类，加上第一批实施试点的上航新村（售后公房小区）和高登花园（外销房小区），程家桥街道目前已在五种类型小区推行生活垃圾定时定点分类投放，并实现了生活垃圾定时定点分类投放工作在街道范围内所有不同类型小区全覆盖。另外，程家桥街道还将在今年4-6月陆续启动另4个小区的垃圾定时定点投放工作，实现8个居民区试点全覆盖。

此外，程家桥街道还携手中国邮政集团公司上海市长宁区分公司即将发行上海市首套垃圾分类宣传明信片，该明信片一套4张，包含了垃圾四分类的相关知识。街道计划将该明信片发放给社区居民和社区单位，广泛宣传垃圾分类知识，促进社区垃圾分类工作的开展。

为了有效推进垃圾分类工作的顺利开展，程家桥街道各试点小区均成立了由党员骨干领衔，社区党员、物业职工、学生、租户、楼组长等不同人群参与的垃圾分类志愿者队伍，志愿者总数达到391人。街道层面已开展志愿者培训3场、居委会自行组织培训15场，第二批启动生活垃圾定时定点分类投放的小区志愿者已全部接受培训，同时对垃圾产生情况和人群投放习惯开展数据分析。程家桥街道将不断推广和完善垃圾定时定点分类投放工作机制，力求实现整区域覆盖，将生活垃圾分类减量工作落到实处。