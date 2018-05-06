发现 青浦·新城-出租车上竟现“微型便利店”-扫码1分钱就能吃到零食，模式已在多省市推广

社区晨报记者 侯传婷

出租车上竟然卖起了零食，手机扫码支付即可吃！近日，青浦市民赵女士乘坐出租车，使用手机扫码支付1分钱，购买了1包棉花糖。

据赵女士介绍，她当天晚上10点钟打车从华浦路回家，一上出租车，竟然发现副驾驶座位后面装着一排琳琅满目的商品！只见一个布艺售货架上面摆了十几样东西。“种类还挺丰富，饮料、零食都有，着实让人很有购买欲望”。售货架占据了一定空间，但并不大，若是乘车人不多，并不会有太大影响。

据她所乘坐的出租车司机师傅介绍，目前上海出租车上这种微型便利店还不多，他也是刚刚开始尝试。随后，司机师傅便边开车边熟练地向赵女士讲解购买方法。

货架的上方有一张二维码，按照司机指示，赵女士使用手机扫二维码，即可进入线上便利店，而且司机师傅的车牌号就出现在应用的左上角。同时手机端弹出了一个优惠框，“需先关注公众号旺旺便利，才可以享优惠”，赵女士虽然觉得有点麻烦，但是还是觉得很有趣，“不妨尝试一下”。她最后用1分钱购买了1包棉花糖。据司机介绍，目前只要参加上述的优惠活动，乘客首单只需支付0.01元就可以购买到1件商品。

经比对，记者发现这个出租车上的“便利店”，商品原价其实也不高，比如一瓶矿泉水2.5元，小瓶装可乐1.8元，现有的商品价格都在10元以下，和各大电商的价格相差无几，有些特价商品比超市的价格还要便宜。

不过这样的经营方式是否违反了相关规定呢？是不是超出了经营许可范围？记者就此咨询了专业人士，据介绍，目前出租行业没有明文禁止出租车上售卖食品，而提供销售服务合作的公司则具备食品销售的资质——出租车每天的补货，在车上销售的食品都必须通过这个公司，不允许司机自行售卖食品。另据介绍，车上每卖出一样商品，司机就会有15%的提成。

据了解，这种“车载便利店”模式其实之前在深圳、成都、杭州等城市就有出现，而本月初开始南京也有多个车队引入该模式，并可能全面推广到南京市内的一万辆出租车上。