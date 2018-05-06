服务 静安·天目西路-社区“复制”管理模式 居民得新鲜拿实惠-天目西路街道携手社会组织打造便民服务“直通车”

社区晨报记者 朱杰

4月27日上午，由静安区天目西路街道主办的“工人先锋号”社区公益服务日活动在不夜城绿地中心举行。

记者在现场看到，便民摊位包括小家电维修、修拉链、眼科检查等便民服务，大多与社区居民的日常生活息息相关。而在社区直供摊位上，像艺杏食品、上海制皂、第六粮油等厂商又是市民耳熟能详的知名品牌，让居民在家门口能就拿到真正的实惠和新鲜，不少摊位前人山人海，居民们对活动纷纷点赞。

经了解，本次活动由上海静安公益场所管理服务中心、静安区商业联合会承办。上海静安公益场所管理服务中心原本立足曹家渡社区，拥有多年社会服务管理经验，这一次，他们将成功管理模式“复制”到天目西路街道，为社区注入新鲜活力、创新动力。

据了解，针对天目西社区缺乏大型菜场和超市等商业网点的问题，天目西路街道与静安公益服务中心经过前期的社区调研，准确把握居民日常社区生活需求，为他们提供集社区直供、小修小补、生活咨询等便民生活服务，以优良服务、质优价廉为宗旨，切实让天目西社区居民享受到一站式综合服务大餐带来的实惠和便利。

今后，便民服务项目将每月定时、定点、定期下至天目西路街道内各个居委，一支流动便民的服务团队也将走入社区，使广大居民能够足不出社区，就能享受到便利实惠的生活服务。未来，该项目将在天目西路街道扎根并落地一系列的配套生活服务内容，为生活在辖区内的广大社区居民们提供质优价廉的日常生活服务。