这堂超过2.7亿人次追的音频党课，昨晚在复旦大学圆满收官

这节特殊的党课——“给90后讲讲马克思”，是19个短音频专辑H5和2个线下沙龙组成。党课针对音频载体“短、平、快”的传播特点，每讲均采用15至20分钟的短音频形式，同时搭配定制的声音效果，使课程讲解更加生动。

市党建服务中心会同市委党校等部门策划党课创作方案，用“问题少年到学霸”等19个专题课程清晰地展现马克思的一生。同时，8位熟悉“90后”话语体系的市委党校青年骨干教师，选取马克思有关的精彩故事，进行了专题创作，为青年党员全方位呈现了一个有血有肉、丰富真实的马克思人物形象。