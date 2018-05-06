这堂超过2.7亿人次追的音频党课，昨晚在复旦大学圆满收官

5月5日，马克思200岁了。一档自4月16日晚，从上海党的一大会址纪念馆出发的音频党课“给90后讲讲马克思”成为“网红”，交出一份令人骄傲的成绩单：总计20天时间里，仅上海新闻广播和东广新闻台总收听量就达到了1326万人次。19条短音频在全国24家省市级广播电台及阿基米德联合播出，总收听量达2.7亿人次。截止5月5日，72家主流媒体第一时间转发，百度搜索“给90后讲讲马克思”信息条数近16万条。全国网络点击数据更多。
上亿人追一个音频党课！到底有啥魔力，年轻人又如何认识200岁的马克思？且跟我们一探究竟吧！
“RAP神曲”开篇
90后遇到不一样的“马克思”
“我总是听到他、见到他，却没那么了解他；有人诋毁他、尊敬他，不可能不知道他——卡尔·马克思，他目光如炬穿透历史，他思想斗争点亮世界。现在，给90后讲讲马克思……”
这段轻松活泼“RAP神曲”——“给90后讲讲马克思”，成了网红音频党课开篇。新颖的视角、活泼的语言，迅速拉近了90后与马克思的距离，这位“最熟悉的陌生人”在朋友圈被快速刷屏。
一款音频
娓娓道来马克思的一生
这节特殊的党课——“给90后讲讲马克思”，是19个短音频专辑H5和2个线下沙龙组成。党课针对音频载体“短、平、快”的传播特点，每讲均采用15至20分钟的短音频形式，同时搭配定制的声音效果，使课程讲解更加生动。
市党建服务中心会同市委党校等部门策划党课创作方案，用“问题少年到学霸”等19个专题课程清晰地展现马克思的一生。同时，8位熟悉“90后”话语体系的市委党校青年骨干教师，选取马克思有关的精彩故事，进行了专题创作，为青年党员全方位呈现了一个有血有肉、丰富真实的马克思人物形象。
党课现场
对马克思思想进行探索
“一个200岁的老人，在中国当下社会中还有怎样的活力？这就是马克思主义的青春底色。” 昨晚，”在复旦大学光华楼，市党建服务中心等主办方举办了这堂网红党课的最后一场线下沙龙。中共上海市委党校副校长曾峻、复旦大学马克思主义研究院院长吴晓明以及中共上海市委党校哲学教研部教授王强就马克思的人生、思想与复旦大学学生，以及杨浦区、市教卫系统和合作交流系统的党员代表进行了对话。
图为青年党员在现场提问
“这堂课让我更好地了解马克思这位伟人的人生历程，以及他的思想成果对现当代中国的重大意义，让我们这一代人牢记时代使命”，复旦大学国际关系与公共事务学院张同学说。
图为青年党员在现场提问
现场还连线了正在北京参加有关会议的中共上海市委党校黄力之、王公龙，他们说，“马克思无疑是千年第一思想家，中国共产党是马克思主义的传人，近百年来用马克思主义改变了中华民族的命运”。
1个多小时的直播，阿基米德上15万台手机设备在线收听，954条用户留言。至此，“给90后讲讲马克思”系列党课圆满收官圆满落幕。
当晚，主办方向党员代表赠送了同步出版的音频党课读物《马克思的20个瞬间》一书。此书已经在短短时间里第三次印刷，火爆程度远远超过主办方预计。
线上线下推广
扩大影响力
不仅如此，市党建服务中心还抓住这一契机，既依托上海基层党建网和上海基层党建微信公众号，广泛深入宣传动员，扩大党课影响，更鼓励各级党建服务中心深入开展线下活动，把年轻党员在线上聆听党课的热情不断向线下延伸，扩大对马克思主义的传播。在高校、楼宇和园区党建服务站，有的请讲课老师面对面为党员们授课，有的再次捧读起《共产党宣言》等经典读本，有的以“90后眼中的马克思”、“40—90谈马克思”等主题，过组织生活，交流心得体会。
市党建服务中心将继续推动党员教育优质资源的再传播和广覆盖，把本次党课系列课件发放给全市社区党校和基层党组织，帮助基层党员开展更加深入的学习。同时，与市委党校等部门探讨结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、纪念改革开放40周年等，继续开发新的优质音频党课，不断强化各类型党员的党课教育。
（来源：上海基层党建微信综合人民日报中央厨房大江东、解放日报、文汇报等）