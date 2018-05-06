青青之岛 亲亲上合 世界目光将再次聚焦这里!

继2008年北京奥运会帆船赛之后，世界目光将再次聚焦这里。6月上旬，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议将在青岛举行。

↑在青岛西海岸新区星光岛码头，参加2017-2018克利伯环球帆船赛的青岛号船员与送行的观众挥手道别（3月23日摄）。新华社记者 李紫恒 摄

青青之岛，亲亲上合。从黄浦江畔到黄海之滨，旨在推动构建人类命运共同体的努力，在这里接力。

诗意青岛韵味浓

“青山绿树，碧海蓝天，中国第一。”

这是在青岛居住过多年的近代名人康有为对这座城市的赞誉。

中国科学院2016年发布的《中国宜居城市研究报告》显示，在被调查的40个城市中，青岛宜居指数最高，名列第一。

面朝大海、春暖花开。当下青岛，开始进入最美季节。

走出青岛火车站，踏上滨海栈道，便仿佛走进一幅画卷。

↑这是无人机拍摄的青岛市区一角（5月2日摄）。新华社记者 郭绪雷 摄

海风阵阵，海浪声声，游人款款；山海之间的小鱼山、八大关，一座座欧陆风情的建筑，栖身于花影树荫；飞帆渺渺的奥帆中心与青岛地标性雕塑－－“五月的风”近海相望；中国海岸线上海拔最高山－－崂山，一边碧海连天，波涛拍岸，一边山岩耸秀，林木蓊郁……

黄海明珠，诗意青岛。

海内外游客纷至沓来，去年达8800多万人次，他们不仅是来找寻着各自的诗与远方，更是感受浓烈的文化气息。

上世纪初，老舍、沈从文、臧克家、萧军、萧红、梁实秋、闻一多等文化学者，都曾在青岛寓居。留下了诸多描绘青岛风土人情的瑰丽篇章，让海内外游人慕名而来。

千面之城，韵味十足。

从“异国建筑群”到近代名人故居，从碧海蓝天红瓦绿树到鳞次栉比摩天大楼，从鸥鸟翔集千帆点点的白昼到光影变幻五彩缤纷的夜色，从游人如织的热闹景点到恬适静雅的24小时书屋……

↑新人们在青岛第三海水浴场拍摄婚纱照（5月4日摄）。新华社记者 郭绪雷 摄

一片街区，一段记忆。移步换景，时光穿越。

来自内蒙古的游客谢晓静第二次带着家人游览青岛，她说：“在这里，风仿佛都慢了下来。”

青岛的多元之美，既是大自然的馈赠，也是绿色发展的结晶。

去年7月，青岛市委、市政府开展“全面提升城市环境品质建设美丽青岛三年行动”。到2020年，青岛将建设成为“让本地人自豪、让外地人向往”的更加美丽的海滨城市。

有朋远方来，洒扫庭除忙。参照国际惯例和实际需要，按照保证质量、满足要求与勤俭节约相统一的原则，青岛进一步改善城市面貌、提高城市管理水平和增强公共服务能力。

随着各项筹备工作就绪，美丽青岛日益绽放出新的风姿。

创意青岛活力足

创新激发活力。一批企业和科研院所将创新作为驱动发展的第一动力，让青岛充盈着盎然生机。

从海滨到大漠，到南国，到雪域，每年超过六成的中国高速动车组由青岛北部的“动车小镇”奔向四面八方。

“蛟龙”号、“科学”号、“大洋一号”、“向阳红01”等中国海洋科考利器，从这里驶向深蓝海洋。

曾被誉为青岛制造的“五朵金花”－－海尔、海信、青啤、澳柯玛、双星，在自我否定甚至颠覆式创新中再葆活力。

如今的海尔不仅是家电制造业巨头，更是巨型创客平台。海尔掌舵人张瑞敏的心愿，就是让每个员工都能成为CEO。

老“金花”依旧璀璨，新“金花”俨然绽放：酷特智能实现服装大规模个性化定制，并打开欧美市场；三利集团以“专业化、精细化”技术和设备引领中国供水行业……

↑在我国新一代海洋综合科考船“科学”号上，科考队员正在布放潜标（2017年12月10日摄）。新华社记者 张旭东 摄

今年1月，国务院批复《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》。作为山东省新旧动能转换三大核心区之一，青岛先行先试闯新路，大力实施科技型中小企业培育“千帆计划”，在科技金融、孵化服务、研发服务等方面精准施策，加快推进“小升规”“企成高”。

正在青岛西海岸新区实施的一系列国家战略，让青岛对全球顶级科研人才发挥显著的磁吸作用。

－－由世界“杂交水稻之父”、中国工程院院士袁隆平领衔的青岛海水稻研发中心，6‰盐碱度种植条件下的耐盐碱水稻测产突破620公斤／亩，创造了农业科技领域新奇迹。

↑这是海尔集团的家电生产车间（2016年9月1日摄）。新华社记者 徐速绘 摄

－－旨在“打造智慧聚集地”的青岛国际院士港，目前已有来自德国、俄罗斯等国家的100多名院士签约，防雾霾纱窗、OLED先进显示装备和抗肿瘤新药等一批项目已落地运营。

－－聚集全国三分之一涉海高端研发平台与专业人才的青岛，落实海洋强国战略，在发展海洋经济、建设海洋强省中走在前列，向深远海探出不同触角。

中国科学院院士、青岛海洋科学与技术国家实验室主任吴立新说，青岛海洋科技发展将为世界海洋事业贡献更多“中国力量”，越来越多地造福世界人民。

诚意青岛“国际范”

刚刚在全球热映的科幻大片《环太平洋：雷霆再起》，以其炫酷特效画面令海内外观众折服。

鲜为人知的是，这部国际大片里的不少特技是在青岛西海岸新区东方影都制作的。自2020年起，预计这里每年拍摄制作的国内外影视作品将超过130部。

飞架胶州湾、全长35.4公里的跨海大桥，一边是一趟趟满载货物的国际班列在胶州站抵离，一边是一艘艘远洋货轮在青岛港进出。

从百余年前的小渔村，到建设中的国际贸易中心城市，今日青岛正以更加诚信和开放的姿态，彰显出越来越足的“国际范”。

↑这是青岛市浮山湾夜色（5月3日摄）。新华社记者 李紫恒 摄

－－与全球69个城市缔结为友好城市或友好合作关系城市，与全球215个国家和地区建立贸易往来；

－－累计实际利用外资超过600亿美元，141家世界500强企业在青岛投资271个项目；累计对外投资项目1542个，投资总额295.5亿美元，涉及99个国家和地区；

－－举办中日韩三国艺术节以及摄影、书画、雕塑等艺术合作展览，承办2017年亚洲媒体峰会，青岛交响乐团赴阿根廷、智利参加中拉文化交流年演出，舞剧《红高粱》赴美巡演……

上合组织作为立足欧亚、影响全球的区域组织，涵盖总人口约占世界总人口的44%。作为本届峰会举办地，青岛与上合组织有关国家的城市或商务机构合作成果格外耀眼。

青岛啤酒是青岛知名国际名片之一，去年在上海合作组织有关国家实现销量同比增长77%，其中在哈萨克斯坦成为从亚洲进口啤酒的首选。

↑这是无人机拍摄的青岛东方影都（4月28日摄）。新华社记者 郭绪雷 摄

2016年海尔在俄罗斯投资5000万美元建设的工厂，去年下线10万台“俄罗斯造”冰箱；海尔印度工厂实现研发、制造、销售三位一体的本地化模式；海尔巴基斯坦工厂在当地的品牌知名度达96%。

预计到今年年底，中俄直升机技术（青岛）有限公司航空维修厂房二期项目将投产运营。巴基斯坦、印度等国企业已先后在青岛投资，涉及服装、高新技术产品等方面。

……

拥抱上合，拥抱新机遇。2017年，青岛市与上合组织有关国家进出口贸易额达到46亿美元，同比增长9.8%。

青岛市社科院研究员马庚存说：“承接上合峰会，对青岛来说是荣耀和机遇。以跻身‘峰会城市’之列的契机，青岛的国际知名度和对外合作水平将大大提升。”

好风凭借力，扬帆正当时。初夏青岛，期待上合。

来源：新华社