【汶川地震十年】千年红豆树 震后发新枝



什邡市师古镇红豆村，汶川地震后成功走上产业转型道路，获评全国文明村。（何川/摄）

央视网消息（记者 何川）村因树而名，树因村而有情。

十年前的那天，震动从地底呼啸而来，席卷蜀中。什邡市师古镇红豆村，一棵千年红豆叶落如雨、如泣如诉。十年来，这棵古树见证了红豆村一点一滴的变化：看沧海桑田，听人间欢喜。

从小在古树下长大的潘运钦发现这十年来古树发出了一些新枝，以前几十年都没有过。（何川/摄）

沧海桑田，十年间古树又发新枝。

2018年5月4日，汶川大地震10周年全国网络媒体四川行活动走进红豆村。记者在千年红豆树下发现一位老人久久仰望，不肯离去。询问得知这位老人名叫潘运钦，今年78岁。潘运钦告诉记者：“我家以前就在这棵红豆树下住，从小天天看着它。搬到新家去了，对老树还是挂念，有感情了嘛。每天空了，我和老伴都来转转看看。有些变化你们外地人是看不出来的，就在最下面那根大树叉的右下方，这十年发了一些新枝干出来了。”

古树发新枝，红豆村也出了新貌。

在汶川地震前，红豆村全村有806户、2384人。全村2249亩耕地的三分之二种植雪茄烟叶，每亩产值约5000元，是村民的主要经济来源。

农时耕种，闲时出工的平静生活在“那天”被彻底打破：房倒屋塌，农田损毁，全村6死35伤，生产生活瞬间停滞。——如今，当地村民还有点避讳说起那个日期，提到了就用“那天”这个词来代替。

灾后重建第二年，在2010年9月22日，千年红豆见证了震后第一个大喜事。

当时，红豆村村民已经从活动板房搬进了新家：菜畦环绕着川西民居风格的四合小院，围绕千年红豆树而建的中国传统婚庆景色林栉绽放。自全国四面八方，曾参加过地震救援和灾后重建的99对来自军队和地方的新婚夫妇以红豆为证，互誓婚约，将人生中最重要的过程留在了这一有特殊纪念意义的地方。



这是潘运钦老两口的新家，他们隔壁院子是儿子家。十年后，红豆村村民恢复了田园诗般的平静生活。（何川/摄）



这次集体婚礼后，红豆村名声远扬，带来了大量游客。可是人们找不到地方吃饭、上厕所，只能匆匆而过。有新人想在红豆村举办婚礼，但村内没有承办能力，许多新人只是到此地拍婚纱照外景。

于是，围绕着这棵千年古树做文章，红豆村从烟叶之乡向着爱情之乡转变：当年11月，5家企业共投资2400万元人民币，为红豆村打造花卉苗圃、休闲娱乐、餐饮住宿等设施。千年红豆树成为新婚夫妻互许终生的圣地，红豆制成的首饰也获得年轻人热捧。农家乐、农家茶馆如雨后春笋般相继开张。转型成功后，红豆村迎来全国各地有情人的特别眷顾。

据介绍，目前红豆村已被评为全国文明村，并入选中国传统村落名录，截至2017年底，村民年人均可支配收入达16500元。