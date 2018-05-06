释放青春激情 追逐青春理想

“广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。”习近平总书记5月2日在北京大学师生座谈会上的谆谆教诲，是对当代青年最温暖最厚重的鼓励。

五月的花海，闪亮的青春。在五四青年节到来之际，第22届“中国青年五四奖章”揭晓。在获奖代表中，有多位青年知识分子——他们有的在科技前沿攻关，有的在基层锻炼成长，有的在创业一线打拼。奋斗，是他们青春旗帜上最厚实的底色。

立大志成大事

抢占科技创新制高点

立志是一切开始的前提，青年要立志做大事，不要立志做大官。

从交专利费到收专利费，从防棱镜门到主动掌控网络安全，对1980年12月出生的清华大学电子工程系教授陈巍来说，他的志向就是要让我国通信产业从“跟跑者”转变为“领跑者”。

“国之所需，吾志所向”，在陈巍身上这从来不是一句空话。5G（第五代移动通信技术）被称为中国通信产业弯道超车的最后机会，其主战场则是“密集立体覆盖移动通信”。为了5G的构架设计，作为国家973首席科学家的陈巍，带领团队在严寒酷暑中爬塔装天线、钻地排管线，通宵分析数据。地下几十米的微波暗室中，大剂量的电磁辐射、潮湿密闭的环境，陈巍一待就是一昼夜。

大量宝贵的一手数据让陈巍认识到：从1G到4G，通信发展靠的是“车提速、路拓宽”；可到了5G，“车太密，地有限”，传统思路已无法避免拥堵。他创造性地提出用“造立交桥”取代传统“摊煎饼”模式的5G构架，推开了一扇通向未来无线通信的大门。陈巍发表论文200余篇，铸就了让发达国家绕不开的5G专利墙。他28岁就获得无线通信最高奖马可尼奖，31岁破格晋升清华最年轻的终身教授。

航母，国之重器。2017年4月26日，我国第一艘国产航母下水。望着浩瀚无垠的碧海蓝天，作为首艘国产航母总体副总设计师，总师系统中最年轻的一员，王硕威百感交集——“铸大国巨舰、助圆梦蓝海”的夙愿终于得偿了！

10余年前，王硕威心怀研制海上巨舰的壮志，加入了被誉为“舰船研制国家队”的中船重工第七〇一研究所。10年来，王硕威经历了海军装备第三代驱逐舰、我国两艘航母的研制工作。解决舰载电子设备电磁兼容性、保障甲板作业安全是航母形成战斗力的关键。作为“辽宁舰”电磁兼容设计的主要负责人，王硕威及其团队形成了航母电磁兼容总体设计和验证体系，为“辽宁舰”顺利交付作出重大贡献。在首艘国产航母的研制中，王硕威又带领团队成功地提升航母出动回收保障能力、作战效能和信息化水平和生活保障水平，确保航母下水出坞和启动系泊试验等顺利完成。

发明专利授权超过200项，用户规模超过5.2亿，每日中文输入超900亿次，如今，搜狗拼音输入法已成为很多人打字的必用软件。而主持研发搜狗输入法的，是北京搜狗科技发展有限公司CEO王小川。

这是一位秉承让国人表达和获取信息更简单的使命，相信科技改变中国的企业家。近年来，王小川推动搜狗建立以语言为核心的人工智能战略，研发出准确率超过97%的语音识别技术，推出全球首个跨语言搜索，帮助国人跨越语言障碍共享全球文明。

好儿女志在四方

有志者奋斗无悔

希望越来越多的青年人以你们为榜样，到基层和人民中去建功立业，让青春之花绽放在祖国最需要的地方，在实现中国梦的伟大实践中书写别样精彩的人生。

“昆明理工大学是我的母校。我在云南待了很多年，深切感受到这里的教育与科技比较落后，我想改变这种情况，个人的力量虽然微小，但我觉得这是我的责任。”2015年，在哈佛大学结束博士后研究的冯晶，放弃哈佛提供的优厚待遇，作为“千人计划”青年人才来到昆明理工大学任教。

在这里，冯晶不仅开发了具有自主知识产权的下一代国防航空发动机涂层材料与技术，而且实现了研究内容和课堂教学的有机结合。在冯晶的努力下，多位学生不仅拿到了奖学金，还获得了国际国内多所一流高校的深造“门票”，成长为优秀的科技人才。

到西部去，到基层去，到祖国最需要的地方去，如今正成为越来越多青年知识分子的选择。

陆宴辉，中国农业科学院植物保护研究所研究员。为了攻克转基因棉花害虫演替科学难题，他驻守在河北农村，每天从早到晚在棉田内试验调查、反复验证，一待就是五六年。2011年，陆宴辉奔赴新疆开展科学研究与实地调查。7年来，他几乎跑遍了全疆棉花种植的每个地区，先后建立了6个试验点，突破了棉花害虫绿色防控技术瓶颈。陆宴辉不仅为新疆棉花等作物害虫研究培养了新生力量，还为自治区培训基层农技人员1500多人次。

和陆宴辉一样，关志洁也是“学农的”。可是，这位中科院昆明植物所植物学博士、中国农业大学作物学博士后却没有走上科研之路。为了用所学知识带领村民过上好日子，2013年7月，关志洁回到自己的出生地——山东省东明县武胜桥镇玉皇庙村，担任党支部书记。

关志洁几乎每天都要去田间查看作物生长，入户了解村民生活。在崎岖的田间小道上，她曾骑车摔破过胳膊，在烈日下晒伤皮肤，双脚深陷淤泥中，被毒虫咬伤。她带领村两委流转全村土地，成立了山东玉皇农业科技有限公司，形成集特色种养、农产品加工贮运、休闲农业和乡村旅游于一体的综合性产业。

身处田间地头，胸怀乡村振兴。关志洁目前正带领村民们打造一个国家级的田园综合体，项目全部完成后，每年游客将达上百万人次。

成功的背后永远是艰辛努力

无数人生成功的事实表明，青年时代，选择吃苦也就选择了收获，选择奉献也就选择了高尚。

仅用3年时间，将沧海变桑田、孤礁变绿洲，打赢远海施工大会战，这是“中国青年五四奖章”获奖集体——中交二航局海南工程项目部青年干部职工交出的优异答卷。

海南工程是国家战略工程、民族工程。2014年11月，中交二航局赢得了进军远海的宝贵机会。工程建设最高峰时，项目部投入管理力量450人，其中35岁以下青年292人。有的人皮肤晒成永久性损伤仍然坚守岗位，有的人挂着吊瓶也不下火线，有的人3次推迟婚礼，有的人当了半年的爸爸都没见过孩子……在筑礁建岛的伟大事业中，这支青年军不断收获着成长。

格桑德吉，西藏墨脱县帮辛乡完全小学乡村教师。2001年6月大学毕业后，格桑德吉在这里一待就是17年。

为了让孩子们上学，格桑德吉在常发生泥石流、山体滑坡的道路上频繁往返。为了教好每一个学生，她刻苦钻研边远山区教学法。她建立了学生档案，认真记录每个学生的家庭情况、性格特点、兴趣爱好。为了孩子们不停课，她不顾6个月身孕，背起糌粑去帮邻村的学校代课。每年大雪封山时，格桑德吉跟男老师一样，蹚过冰冷的河水、溜铁索、走悬崖峭壁，把4个月才能回一次家的学生们平安送到父母身边。她教过的孩子里，有10多名考上了大学，20多名考上了大专、中专，村民们亲切地称她为门巴族的“护梦人”。

敢上九天揽月，敢下五洋捉鳖。作为“蛟龙号”载人潜水器声学系统主任设计师，中国科学院声学研究所副研究员杨波研发的声学系统，实现了潜水器在水下的通信、定位、导航、探测、测绘以及目标搜寻等功能。顶着狂风巨浪，忍受着剧烈摇晃和颠簸，作为试航员的杨波共参与下潜近40次，最大下潜深度达7020米。

2016年年底，杨波在攀爬“深海勇士号”载人潜水器直梯时，不慎右脚脚踝软骨骨折，医院随即开出手术住院单。但是杨波克服脚踝肿痛，继续在一线全力拼搏。作为“深海勇士号”副总设计师，杨波让“深海勇士号”声学系统的国产化率超过95%。如今，杨波又向万米全海深载人潜水器进发，他所研发的声学系统将实现100%国产化，达到国际领先水平。

“任何一件事，只要我们认清它是正确的，不管多难多坎坷，都应该坚持。”电子科技大学教授、博士生导师刘明侦这样和同学们分享。这位牛津大学博士、23岁就在世界科学领域顶尖杂志《自然》（Nature）正刊上发表论文的90后在很多人看来已经是十足的“人生赢家”。然而，毕业归国以来，刘明侦在科研路上也曾面临许多从未触碰过的挑战，会焦躁，会失眠，还会哭鼻子。她的实验室从无到有，一步步建立完备起来，她和团队也在一起成长。“在这个伟大的时代，我相信只要足够努力拼搏，便有机会成功。我们有幸生在今天的中国，就要承担起我们这代人的社会责任和时代使命。”刘明侦坚定地说。

来源：光明网-《光明日报》