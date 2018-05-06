马克思主义的魔力 | 马克思主义指引中国成功走上康庄大道

——二论习近平总书记纪念马克思诞辰200周年大会讲话

“马克思主义不仅深刻改变了世界，也深刻改变了中国”“马克思主义指引中国成功走上了全面建设社会主义现代化强国的康庄大道”，在纪念马克思诞辰200周年大会上，习近平总书记从中国革命、建设、改革的历史出发，系统论述马克思主义基本原理同中国具体实际结合起来产生的伟大飞跃，深刻阐述马克思主义作为我们立党立国根本指导思想的长远指导意义。学习习近平总书记重要讲话精神，就要自觉成为马克思主义的忠诚信奉者、坚定实践者，为坚持和发展马克思主义而执着努力。

鸦片战争以后，西方列强凭着坚船利炮野蛮轰开了中国的大门，在几千年历史进程中创造了灿烂文明的中华民族陷入内忧外患的悲惨境地。争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福成为中国人民的历史任务。旧式的农民战争走到尽头，不触动封建根基的自强运动和改良主义屡屡碰壁，其他种种方案纷纷破产……是十月革命一声炮响，为中国送来了马克思列宁主义，给苦苦探寻救亡图存出路的中国人民指明了前进方向、提供了全新选择。在这个历史大潮中，一个以马克思主义为指导、一个勇担民族复兴历史大任、一个必将带领中国人民创造人间奇迹的马克思主义政党——中国共产党应运而生。这一开天辟地的大事变，深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程，深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运，深刻改变了世界发展的趋势和格局。

在革命和建设时期，中华民族实现从东亚病夫到站起来的伟大飞跃，证明只有社会主义才能救中国；改革开放以来，中华民族实现从站起来到富起来的伟大飞跃，证明只有中国特色社会主义才能发展中国；在新时代，中国共产党人团结带领人民推动党和国家事业取得全方位、开创性历史成就，发生深层次、根本性历史变革，中华民族迎来了从富起来到强起来的伟大飞跃，证明只有坚持和发展中国特色社会主义才能实现中华民族伟大复兴。从站起来、富起来到强起来，在马克思主义的思想指引下，科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大生机活力，在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜。

实践证明，马克思主义的命运早已同中国共产党的命运、中国人民的命运、中华民族的命运紧紧连在一起，它的科学性和真理性在中国得到了充分检验，它的人民性和实践性在中国得到了充分贯彻，它的开放性和时代性在中国得到了充分彰显。马克思主义为中国革命、建设、改革提供了强大思想武器，使中国这个古老的东方大国创造了人类历史上前所未有的发展奇迹。实践证明，历史和人民选择马克思主义是完全正确的，中国共产党把马克思主义写在自己的旗帜上是完全正确的，坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、不断推进马克思主义中国化时代化是完全正确的。

马克思生活的时代，正是中国近代史的开端。马克思向世界揭露西方列强侵略中国的真相，为中国人民伸张正义。马克思、恩格斯高度肯定中华文明对人类文明进步的贡献，科学预见了“中国社会主义”的出现。今天，可以告慰马克思的是，马克思主义指引中国成功走上了全面建设社会主义现代化强国的康庄大道，而新时代中国的繁荣发展，将让马克思、恩格斯设想的人类社会美好前景不断在中国大地上生动展现出来。