罗瑞明 中国网时事评论员

在“五四”青年节来临之际，习近平总书记委托工作人员，向中国政法大学民商经济法学院1502班团员青年致以节日的问候，对同学们立志“不忘初心，用一生来践行跟党走的理想追求”予以充分肯定，勉励他们坚定信仰、砥砺品德，珍惜时光、勤奋学习，努力成长为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人，为法治中国建设、为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献智慧和力量。习近平总书记的勉励对青年人寄予无限期望。

在社会各行各业，青春之歌唱得非常响亮，青年人奋发有为承担急难险重的任务，成为社会的主力军，重要领域的带头人，如：核动力研发设计团队是设计所的核心骨干团队。总人数608人，35周岁以下青年388人，青年占比64%；目前，中国航天科工集团公司直接管理的型号“两总”（正副总指挥和正副总设计师、总研究师）的队伍中，45岁以下人员占30%，最年轻的型号“两总”任职年龄仅30多岁。社会中青出于蓝而胜于蓝的典例有很多，靠得是什么，主要靠得是信仰，信仰迸发出激情，信仰唤发出巨大的能量。

信仰是人的精神支柱，有信仰就会心无旁骛，一往无前敢于担当，不屈不挠的朝着心中的目标去奋斗，中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。在这一初心和使命的驱动下，无数革命志士前赴后继为信仰而奋斗，为信仰而献身，在革命战争时期，人口仅有23万的江西兴国县，参加革命的人数就达到了9.3万，80%以上的青壮年都参加了革命，占兴国总人口的40%。而兴国全县可以考证的烈士人数就达2万多名，占全国烈士总数的60分之一，居全国烈士人数之首，没有留下姓名的更是不计其数。再如：1927年贺龙率兵赴南昌起义前，蒋介石得知消息便开始拉拢他，以500万光洋，外加一个汉阳兵工厂和武汉卫戍司令的头衔送他，企图收买贺龙的一颗效忠心。但这丝毫不能动摇贺龙的崇高信仰和政治理想，他脱下皮鞋穿草鞋，浩浩荡荡开赴南昌举行起义。过去的年代，我们靠信仰在敌强我弱环境下坚守，靠信仰战胜了千难万险，今天仍然要坚定信仰去夺取新的胜利。青年人正处于人生观世界观形成的重要时期，坚定信仰、砥砺品德非常的重要，必须坚持“四个自信”，做到虔诚而执着、至信而深厚，始终坚守精神家园，用信仰之力攻坚克难，用信仰之力开创美好的未来。

有信仰就有力量，瞄准既定的目标，认真学习，刻苦钻研，勇攀高峰，掌握过硬的本领，耐得住寂寞，并经受挫折的考验；艰苦奋斗，矢志不渝一步一个脚印去实现心中的理想。有了信仰充满着活力，把奋斗当作是一种快乐的事、幸福的事，由要我干到我要干、主动干、必须干，不断的进取，闯难关，攻堡垒，以劳动为荣，以苦为乐，激发巨大的奋斗能量，如：江西赣州归根生态科技有限公司总经理刘军，研究生毕业后的他毅然放弃高薪，回家乡创办赣州归根生态科技有限公司，以3万元起步，把一个寸草不生的尾矿沙地变成了园林式的畜禽粪污综合处理示范基地、科技部大学生创新创业梦工厂、精准扶贫示范基地，其本人荣获“全国农村青年致富带头人”称号。他以自己的实际行动实现了自己的理想，诠释了信仰的力量。

青年人朝气蓬勃，正处于人生的最佳黄金期，青年兴则国家兴，青年强则国家强，青年在社会中扮演着重要的角色，习近平总书记对中国政法大学民商经济法学院1502班团员青年的勉励，也是对全国青年的殷切期望，每个青年必须胸怀大志，坚定信仰，牢记自己的使命，为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献智慧和力量，成为新时代有理想、有本领、有担当的青年，在奋斗中释放青春激情，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。（责任编辑 蒋新宇）