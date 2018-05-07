223幅当代俄罗斯油画 | 将在上海国拍无底价拍卖

（晨报记者 竺钢）为庆祝上海与圣彼得堡结为友好城市30周年，由上海国际商品拍卖有限公司与俄罗斯圣彼得堡艺术中心联合主办，上海市商务委、俄罗斯驻沪总领馆、俄罗斯圣彼得堡美术家协会共同支持的“静远雅集—2018（1）俄罗斯圣彼得堡当代油画精品展暨拍卖会”在国拍三楼拍卖大厅正式开展并举办新闻发布会，本次精品展汇聚了223幅俄罗斯圣彼得堡当代艺术家创作的油画精品，并将于5月19日13:30举办线上线下同步拍卖会。

本次展览暨拍卖会上亮相作品的创作者均为圣彼得堡美术家协会会员，先后毕业于列宾美术学院（列宾美术学院，是世界著名四大美院之一，是俄罗斯美术教育的最高学府，培养出了许多世界知名美术家。），时间跨度长达一个世纪，其中很多艺术家目前还在列宾美院任教。

俄罗斯杰出的二十世纪画家，苏联人民艺术家、艺术科学院院士、列宾美术学院教授奥列什尼科夫·维克托创作的一幅风景作品和他的学生索科洛夫·阿列克谢创作的一幅肖像均在本次展览暨拍卖上亮相。

这两幅精品均得到艺术家家族子女的认定，同时在俄语版的画册中也有收录。这两位艺术家前者曾经担任了25年列宾美术学院院长（1952—1977），第二位曾经在上世纪70年代任教于列宾美术学院著名人民艺术家梅尔尼科夫工作室。

针对目前国内艺术品拍卖市场鱼龙混杂的现状，上海国拍携手俄罗斯圣彼得堡艺术中心，由该中心艺术总监嵇鸣担任此次展览的俄方策展人，所有参展参拍作品直接精选于艺术家工作室，届时，也将为每一位竞买成功的藏家，颁发收藏证书，该证书由圣彼得堡艺术中心组织圣彼得堡艺术家协会主席，艺术家，策展人，国拍总裁四方共同签名，确保每一幅拍品都做到艺真价实、流传有序。

另外此次活动还得到了刘海粟美术馆馆长朱刚、圣彼得堡艺术家协会主席沙伊括夫·亚历山大、俄罗斯列宾美术学院油画系主任秋文·亚历山大和列宾美术学院列宾·谢尔盖教授的大力支持。朱刚馆长在为展览所做的序言中指出：“俄罗斯油画在世界美术史上具有独特而崇高的地位。俄罗斯油画独特的民族风格和深厚的文化内涵，对我国油画艺术和美术教育的发展都产生过很大的影响，此次展览将有助于我们从这些俄罗斯油画精品力作中汲取营养，站在巨人的肩膀上去攀登新时代的艺术高峰！”

为了让俄罗斯的油画艺术精品能够飞入中国的寻常百姓家，在保真的同时，本次拍卖的亮点是：所有拍品均无底价，并不设保留价。“这次拍卖是我们第一次采用策展人的方式，一方面展示了艺术家的艺术才华和能力，另一方面也为藏家解决了后顾之忧。”俄罗斯圣彼得堡艺术中心艺术总监嵇鸣表示，“艺术家作品的价格指数应该交给市场来决定，无底价不是没有价值，恰恰相反这些艺术家对自己的艺术品，艺术价值非常自信，我们相信市场会给艺术家的作品一个合理正确的价格，价格指数是由艺术家、藏家以及权威性的第三方拍卖平台共同努力的结果”。

“在‘引进来’的同时，我们也要‘走出去’。”上海国拍副总裁沈漪表示，国拍近年来立足转型创新，不断在尝试在业务领域对接国内国外两个市场，“我们秉承专业精神和诚信原则，为艺术家寻找市场，为藏家寻找好的藏品，同时也是积极响应‘一带一路’国家倡议，促进中俄两国文化艺术领域的交流合作。” 俄罗斯驻沪总领馆总领事叶夫西科夫对本次展览暨拍卖也给予了厚望：“希望这些作品能够让中国人民更多地了解俄罗斯的油画艺术，促进两国油画创作风格的交流融合，吸引更多的年轻艺术家从事现实主义题材的油画创作。