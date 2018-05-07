田壮壮那样的“中国父亲”

不出所料，电影《后来的我们》 里，最叫人心有好感的角色，是田壮壮演的老父亲。那张脸不用表演，就算是耷拉着眉眼，已经想叫人过去跟他抱个满怀。阿城曾形容田壮壮和胡金铨两位导演都是寿眉络腮胡，走起路来也都一摇一摆。都是今之古人的面相。

一直以来，中国银幕上的父亲形象大多刻板僵化，这也怨不得谁，就是中国式亲子关系的真实写照。说是共生绞杀有点过头了，但在上一代创作者眼里，父与子总在磕碰与磨合之间蹉跎了岁月。陈凯歌在青春回忆录里写他想抱一下父亲，“我们中国人没有拥抱的习惯，离开襁褓以后，除了父亲打我，没有接触过他的手。”

为什么后来李安“父亲三部曲”里的父亲那样可敬可亲，也是因为打破了中国父亲的刻板形象，或者说，在时代更迭之际，两代人终于试图握手言和，并为之做出了看似笨拙又让人动容的努力。事实上，在此之前台湾地区的文艺作品里的父亲形象，也逃不出两个宿命般的选择——作家张大春二十多年前曾形容，要么是一个充满权威的角色，要么是一个浑身挫败的角色，而且两者之间几乎没有“缓冲区”。

李安终于借着电影与父亲那一辈人和解。“他就是中国父亲”，用李安的话形容郎雄，“中国五千年来的压力好像都扛在他身上，同时他的内在又自然流露出一种幽默感”。2002年郎雄去世，李安在金马奖颁奖礼后台遇见其遗孀，抱着她大哭一场。对于他来说，真的是一个时代过去了。

再后来，如你所见，金士杰、田壮壮等人开始饰演老父亲。电影《剩者为王》里，金士杰以一位父亲的身份讲出长篇对白，“她在我这里，只能幸福，别的不行。”这样的对白饱含深情，出现在片尾，终于让这部平庸电影的临门一脚十足催泪，具有点石成金之功效。不知道是不是也因此启发了 《后来的我们》，派出田壮壮在片尾压阵。事实证明，这一招的确有效。

作为观众，感动了，也哭了，还有什么不满足的吗？如果非要有，那就是这样的父亲形象，越来越不像父亲了。我的意思是，他们不再是权威者或失败者，或者一个对话者，更像是一位时光老人，智慧哲人，一个可以让人寄居的临时避难所的主人，无数鸡汤金句的人形化身——说到底，还是我们越来越脆弱，太需要撒娇了。一个让人屈从于他的慈爱与智慧的老父亲，开始升华为一个被过于美化的符号。

媒体人 长凤新