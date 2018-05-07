意外爆红的演员田壮壮

歌手、演员刘若英初执电影《后来的我们》，票房破十亿，成为华语电影至今为止最卖座的女导演，同时，因为选择了一个并不新鲜的“前任”题材，也挑战着相当一部分年轻观众的生活认知——豆瓣评分跌破及格线。坦白说，这是公共道德的力量捍卫了相当比例普通观众的婚恋立场，在这里就不赘述了。喜不喜欢它，很大程度上也取决于看客如何体察自己的人生经历。

不过，如果我要推荐这部电影给朋友看，可能最强烈的理由是看第五代导演田壮壮的表演。刘若英跟张艾嘉有师徒情分，两代文艺女神都选择了田壮壮出演自己电影中压秤的男性角色，这算是英雄所见略同了吧。田壮壮上一次令人惊艳的表演作品就是张艾嘉的 《相爱相亲》，身边围绕着焦虑的妻子、叛逆的女儿、古怪的乡下长辈、主动捣乱的寂寞女邻居，壮壮导演就像定海神针，扎稳家庭关系的基石，守住回家的路径，打动了很多观众。

如果说上一次表演是惊艳，那么这一次在《后来的我们》中就不能算巧合了，是延续，是强化。在片中，他在东北小镇开了一家名为“林家菜馆”的饭铺，这个名字就让我想起多年前茅盾的小说 《林家铺子》，悠悠然的岁月质感扑面而来。从人设上，老林很像李安电影《饮食男女》里已故演员郎雄出演的父亲角色，沉默寡言，表达对子女的爱的方式就是下厨房，手脚不歇，爱意缠绵。我们这一代出去打拼的年轻人，马上就能感受到里面的感情浓度，每一次过年回家就是父母“处心积虑”把自己喂肥的节目，似乎把一整年的牵挂都要通过味蕾肠胃，储存在脂肪里，吃不完的，还要打包，密实古朴的包装，沉甸甸的分量，努力提醒子女对于故土的记忆。所以，电影里老林的粘豆包、辣酱一再出现，有一个细节是辣酱吃完了，就是情侣亲密关系要散的暗示。老林有一句台词是：缘分这事儿能不负对方就好，想不负此生，真的很难。

窃以为，奶茶也是写给田壮壮本人的。后者曾经在接受访问的时候，表达对张艾嘉的感谢，如果不是她，他不敢重回电影片场，所谓近乡情怯，在第五代导演大军匆匆前行的进程里，田壮壮就是很错愕的掉队者，明明是排头兵，拍出给下个世纪观众看的《盗马贼》，却因为一些原因封了导筒，物理时长不长，但就像从桃花源里探头一看，行业景象换了季节，同侪风流散尽。在访谈中，你能感受到恨之深爱之切，田壮壮宁可不做导演也不愿妥协于不认同的时下标准。

做导演，成了传奇，没想到快古稀之年的他居然成为华语文艺片父亲角色第一人。他总结能演得益于家庭出身以及做导演的经历，我再补一条，能演，也是因为合了“人生不如意十之八九，能与人言无二三”，说不出来的就是钩子，勾着观众在静默中寻找生活鬼斧神工的印记，找到一个都是自己的，是惊喜。

媒体人 钱德勒