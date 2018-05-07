这是个高风险高收益的行业

范冰冰弟弟范丞丞最近上了娱乐新闻的头条。起因是，年轻的范丞丞半夜发了一条微博：您破费了？上传了一张模糊的照片，读者要付60块才能看原图，结果第二天早上有8万人支付了，也就是说半个晚上收入高达480万，于是一片哗然。

虽然事后经纪公司说60元是半年的明星会员专属服务费用，但这确实证明了明星的钱太好赚了。中国人口基数之大，粉丝一茬又一茬，简直比三月的绿韭菜还好收割。这更让我想起好多年前某大牌明星静悄悄做起粉丝经济，订阅他的APP，享受到的服务是每天早上他会发送一条语音“早上好，你醒了么”，晚上也会收到他的一句“你还没睡啊”。粉丝们简直炸了，据说几天的收入就达几千万。这位明星现在貌似也不怎么拍戏了，也是，这种赚钱方式可比演戏轻松多了。

许多人看到这样的消息都很气愤，觉得啊，凭什么一个年轻人抛几个媚眼就能赚这么多钱，其实如果你真的是这个行业的观察者，你就不会这么生气了。

首先，明星不是现在才赚这么多，明星这个行业从古到今都赚得多。

其次，名气是有时效性的奢侈品。所以你看到《跑男》里人人收入都在千万以上，你也别计较，人家是在收割名气的红利。名气这东西像烟花，绽放时灿烂，但可惜通常时间较短，之前十几二十年的苦学苦等，而后还有几十年的漫漫光阴要捱，绽放的那一刻单价时间昂贵一点，也是很正常的。

再有，名气上升也需大量资金支持。明星这个职业表面风光，实质需要极大的物质支持，最重要的是生活成本的上升，比如，出行得有司机有专车，坐飞机得坐商务舱，住宅也不能寒碜，如此种种。而且很多明星，一个人还要养活一个团队，几十号人靠你吃饭。仔细算算，不多多赚钱还真撑不住明星这张皮，不趁着尚有名气时赚钱是不行。

明星这个行业，是一个高风险高收益的行业，拿着让人咋舌的收入，当然也有让人咋舌的命运。黑格尔说存在即合理，看人的一生要拉长来看，而不是截取一小段，所以看到明星高收入根本无须羡慕嫉妒，那是他们的职业给予的，而且高收入也意味着高风险。说实在的，每个人都有不同的人生路，好好走自己的路就行了，恨别人也恨不来美好的生活。

人物记者 黄佟佟