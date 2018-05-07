刘若英的《后来》里，有一句关键的歌词，可以看作《后来的我们》的隐藏题眼：后来，我总算学会了如何去爱。

当方小晓和林见清在火车上相遇的时候，我们就知道，他们必然是要分手的，不是因为“后来”两个字已经说明了一切，而是因为，他们都在学习爱情的阶段。他们懵懵懂懂进入爱情学校，既然是学校，就有毕业的一天，当他们学会了爱情，最初的爱情，也就像一段实习经历，必然要被抛弃。

学习的过程，也是告别的过程，他们都在对方身上，探究爱情的起伏，研习相处的秘密，了解另一个人的心底微澜，学习的过程，是如此赤裸裸，如此破绽百出，所以，学成了，也就是告别的时候了。少年到成年的过程，其实像一场谋杀，不断杀掉以前的自己，没有人要和自己杀人时的目击证人在一起。

但方小晓模模糊糊地知道，这也是永远，林见清也懵懵懂懂地表示“伊恩永远爱凯莉”，因为，人一生只有一次二十岁，他们的爱情，和破绽百出的青春捆绑在一起，和最强烈的感受力捆绑在一起，和那白雪覆盖的小城，有温暖灯光的“林家菜馆”，和出租屋，和看守所，捆绑在一起，这种捆绑，一生只有一次。

所以，这是永远。所有的永远，其实都带着点破败的秋天冬天的味道，都纷繁杂乱，都慌不择路，都焚心似火。它的永远就永远在，这过程只能走一次，第二次走上去，就已经是熟客了。那之后的爱情，第二次，和第二十次，都是一样的熟门熟路。

所以，《后来的我们》里，现在是黑白，过去是彩色。从故事叙述的角度看，是为了分割两条时间线，从情感的角度看，是为了突出过去的感受力充沛，什么都宛如初见，芳香四溢，斯蒂芬·金的电影《惊鸟》和《漂流之心》也是这么做的。从心理上来讲，彩色见得多了，也就成了黑白。

更难的是，学习爱情的同时，往往也在学习生活。

方小晓是那种女孩子，早早出来见世面，早早出来谋生活，二十二岁的时候，已经北上南下了好几遭，所以她自认老江湖，觉得男孩子都比她幼稚。为了适应她给自己的人设，为了完成老江湖这个角色，她隔三差五地换个男友，还表现出一副无所谓的样子。那只不过是她给自己的规定性动作。

其实她不知道，她只是封印了自己，她经历的那些所谓江湖生活，那些所谓的认真的爱情，都被她放在防护罩之外，她以为的认真，并不是认真。真正能打破封印的，是她不防备的人，和她一样，在她旁边搭建了一个防护罩的人。只有遇到这个人，她才可能被彻底粉碎，从此真实生活，以及真实爱。爱情必然和生活同时到来。

林见清是那种男孩子，他也不是不懂父亲和方小晓在想什么，但他被自己对生活的觉悟迷住了，生活太艰难了，艰难到，他如果了解亲人想什么要什么，就会松弛下来，就会不那么孜孜以求地上进着。他离他们越来越远，也离家乡越来越远。必须如此。

这也是他和方小晓分手的原因吧——他们是同乡，对他来说，她几乎就是一个驻京办，是家乡代言人，是父亲和他之间的纽带，他要投入新生活，融入新北京，就要割断这条纽带。

而后来的我们，过的也是一眼望得到边的生活。只不过换了场景，一样着，相似着。

在爱情学校里的那段记忆，由此成为永恒。

作家 韩松落