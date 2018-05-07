《后来的我们》风波四起刘若英回应争议-“伤心的歌比较容易被记住”

晨报记者 陆乙尔

“五一”档以来，最热的电影无疑是刘若英导演处女作《后来的我们》。还在调查中的“异常退票事件”吸引了舆论焦点，伴随票房的走高，电影本身也引发观众诸多争议。很多人看完认为两位主角是因为“后来的我们”这个“命题作文”而被强行分手的，情感逻辑缺乏说服力。

第一次执导电影便面对如此多争议，刘若英在接受晨报记者专访时表示，能把自己相信的东西借由电影传递给别人，她深感幸运；至于影片上映后的种种争议和风波，她直言从不后悔当导演的这个选择，“我肯定有不足，我也觉得被质疑是好的。”

“遗憾错过”的结局被质疑

“两人没能在一起的爱情片更吸引人”

《后来的我们》上映9天，票房突破12亿元，位列今年国产片票房排行榜第四位，仅次于春节档的“三巨头”。然而票房一路飘红的同时，口碑随着争议一路下滑，豆瓣评分从开画时的7.0分降至记者截稿时的5.8分。

实际上，影片前半部分，尤其是井柏然与周冬雨所饰角色青涩时期的北漂生活以及回家过年等情节，被许多影迷称赞很接地气，也贡献了许多“自然不尴尬”的笑点。然而，影片进入后半程，重逢后的男女主人公在雪地里、在车上开始念起了“歌词般”矫情的台词，如“幸福不是故事，不幸才是”“如果当时你没走，后来的我们会不会不一样”“后来我们是否学会了如何去爱”……对此，刘若英坦言，她第一次做导演难免会有些不足，“关于电影台词，所谓矫情的部分，我承认有一点矫情，这可能也有我自己的原因，我在写东西的时候，感觉这样念还蛮顺的，但不见得我念着顺就适合所有演员。”

故事走向，让许多影迷最不能理解的是，故事里男主角见清成家立业，结婚生子，另一半却不是当年一起经历过风雨的女主角小晓。片中，见清在分手后发愤图强买了房，在自信终于能给对方物质上足够的安全感后，希望与小晓复合，然而小晓却拒绝了他，并称他始终不知道自己想要什么。这段情节也引发了男女影迷之间的“大战”，有人觉得女主角“很作”，也有人“感同身受”，为两人的错过流泪。

对于这样的情节设计，出演见清父亲的田壮壮表示：“这世界上有三个不理解，父母和孩子互相不理解，男女互相不理解，老公老婆互相不理解。其实很多故事就是这样发生的，因为不理解却又想知道想给予，才有这么多情感纠葛。”

这样的“不理解”，到了唱过那么多首“有些人一旦错过就不在”的伤感情歌的刘若英心里，便成了生活的真谛，“在一起的时候，只要是真心真意真的在爱，就都会有遗憾。遗憾就是生活。”即使跌跌撞撞，遍体鳞伤，“我为什么会愿意为它伤心，就是因为它曾经那样让我心动，让我快乐。”

同时，她也不讳言，在如今的大环境下，伤心的歌比较容易被记住，同样的，“两人没在一起”的爱情片更容易引发关注和讨论，“这个故事在回忆前任的美好，但我希望正在谈恋爱的人会觉得想握住旁边人的手，要一起坚持。没能在一起的、孤单的人则可以借此得到陪伴和释怀。”

男主角片中行为遭吐槽

“没能让观众代入，他们才会冷静批判”

除了对主人公爱情抉择的探讨，有些影迷对于男女主角重逢后一些太过亲密或出格的行为也颇有微词，有些人觉得见清不是很地道，“三观不正”。

这样的“指责”实在是在刘若英的意料之外，“我跟编剧们创作剧本的时候，什么都想到了，就是没想到会被说三观不正。”对此，“奶茶”也自我检讨了一番：“我觉得我在拍的时候可能有不足的地方，大家看的时候没有代入感，没有跟这个角色一起着急，所以才能冷静客观地批判或评价它。”

在刘若英心里，最重要的是希望观众们能够真的走进电影院去看电影，“如果你看了电影还是觉得有问题，我也愿意接受；如果你都还没看电影，因为别人说你就说它有问题，那我也不知道怎么说了。电影是拍给大家看的，我们很诚心诚意地做了一个我们相信的东西，我们已经获得很多了。”

同时，“奶茶”也承认，因为电影有不足的地方，才会引起这么多讨论和质疑，“但它是电影，我觉得被质疑也是好的。”

对于当导演的选择

“感受到爱和保护，这次一点都不后悔”

在这部话题作之前，提到刘若英，许多人的第一反应仍然是歌手，火遍大江南北的《后来》至今仍跻身KTV点歌热门排行榜。实际上，“奶茶”同时还有好几个身份——演员、作家、词曲创作者等等。

刘若英透露，十年前她在做演员的时候就很喜欢幕后工作，喜欢与编剧沟通，但那些是出于做演员的好奇心，并非一开始就想到自己有一天会做导演。如今真当了导演，并不是跟风“跨界热潮”，而是这么多年来有很多朋友劝她去试一试，直到《后来的我们》才感觉时机终于成熟了，“天时地利人和”，“不同的身份，一样的是把我相信的东西借由不同的媒介传递给别人，我觉得很幸运的是，我没有在做不相信的事情。”

在“异常退票事件”还未爆发的首映当天，得知预售票房火爆又捷报频传后，刘若英曾说，她以前其实对票房高低并没有什么概念，最重要的是她感受到了这个团队所有的凝聚力和爱，“最珍贵的应该是团队的每一个人”。

如今，刘若英已经被冠上了“华语影坛票房最高女导演”的名号，同时也被有关影片的诸多纷扰所包围。“奶茶”最希望的，是大家能够回归到电影本身。同时，她的初心仍未改，“我很高兴我做了这件事，因为在这个过程中学会和感受到了太多东西，尤其是爱，大家对我的爱和保护。所以这次做导演，一点都不后悔。”

针对“异常退票事件”，刘若英工作室官方微博在4月30日晚发布了声明，而刘若英本人的微博并未转发此条回应。从宣传期开始至今，“奶茶”在微博上晒友情、晒影评、晒物料。在《后来的我们》上映前夕，连轴转跑路演的刘若英就告诉晨报记者，在宣传期结束后，她只想当“白痴”、当妈妈、和儿子一起当“孩子”，“之后微博上发出来的只会有美食、美酒和美景，不会再有‘后来的我们’这五个字。”