纪念傅全香交响音乐会举办

晨报记者邱俪华报道 为纪念越剧表演艺术家傅全香，由上海越剧院举办的《她在丛中笑》主题交响音乐会5月4日在上海大剧院与广大戏曲爱好者见面。

交响音乐会尝试传统戏曲与交响乐的结合，以音乐语汇为核心元素，通过“序”“尾声”及“蝶梦缘”“丽人行”“求索路”“未了情”四大乐章，完整展现越剧表演艺术家、傅派创始人傅全香的艺术成就及艺德风范。

其中，“蝶梦缘”围绕傅派最经典的《梁山伯与祝英台》，讲述傅全香大师及傅派艺术对于越剧、传统戏曲走向全国、走向世界的贡献；“丽人行”以傅派“风尘三绝”为主线，展现大师台上台下对“美”、对“艺术”毕生不曾停歇的追求；“求索路”则以越剧传统戏、新编现代戏相映成辉的形式，再现艺术家的创新、探索精神；“未了情”透过傅全香毕生最钟爱的角色，走进大师的内心世界，体悟她高洁如玉的品格。

音乐会上，傅全香大师本人的音视频片段贯穿四个乐章，成为整台音乐会的“绝对主角”。著名昆剧艺术家张洵澎、越剧表演艺术家刘觉、沪剧表演艺术家茅善玉及傅全香大师之女等以“讲述者”的身份登台，将大师的岁月往事娓娓道来。来自全国乃至海外的傅派弟子则通过不同形式亮相舞台，演唱恩师经典唱段。