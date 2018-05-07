徐惠芬

从今年5月1日起，到苏格兰的旅客会发现，不少酒的价格变了，尤其是便宜的烈酒，“身价”涨得最快，翻个倍也不用见怪。

那是因为苏格兰实施了酒类最低售价的新规。在新规之下，零售商出售的酒精饮品，必须保证每酒精单位售价不低于50便士（约合4.3元人民币），违者会被吊销酒牌。

在英国，一个酒精单位为10毫升纯酒精。在最低售价新规下，苏格兰超市货架上大约一半的酒需要调价:本来售价大约3.5英镑的Frosty Jack苹果酒（3100ML），现在要卖11英镑多； 一瓶0.7升的威士忌酒至少要14英镑；一瓶葡萄酒也差不多要5英镑以上……

苏格兰由此也成为了全球首个引入酒精类饮品最低售价措施的地区。一般来说，“第一”可不好当。可以想见，苏格兰政府推这个新规时，面对的阻力会有多大。

事实上，早在2012年，苏格兰议会就订下了这个酒类最低售价的法规，但引来了威士忌厂商的强烈不满，认为此举违反欧盟法例，还提出了诉讼。官司打了5年，从苏格兰法院一路打到英国最高法院，直到去年11月，英国最高法院裁定，该法规属于为达成合法目的采取的“合适举措”，苏格兰政府才得以把新规实施列上日程表。

那么，苏格兰政府为什么又要“第一个吃螃蟹”呢？还是因为苏格兰人严重的酗酒问题。

美国有线电视新闻网曾评选出“世界上最爱喝酒的国家”，第一名就是英国，爱喝酒出了名的俄罗斯排在第三，中国是第二。

英国排在“第一”可离不开苏格兰的贡献，苏格兰盛产全球有名的威士忌，也多爱酒人士。只是，当地酒又烈又便宜，不少人把命都喝没了。在苏格兰，每10万名男性中有30.9人死于酗酒相关疾病，排在全英之首。每年，苏格兰政府为此支出的相关医疗及司法花费达36亿英镑。

为了应对这个“劳命伤财”的酗酒问题，苏格兰政府一直在行动，甚至发布过手机应用，让用户“看到”自己酗酒10年后的样子，以此告诫人们酗酒对容貌的破坏太大，还是不要喝了。

但酗酒人数仍然节节攀升。现在，苏格兰政府希望，这一设定最低酒价的新规可以“拯救生命”。按照专家的说法，新规实施后，预计未来每年因酒精死亡的人数将减少120人。

当然，这只是“预计”，不少人认为，新规不会让人不喝酒了，只会增加居民生活成本，让穷人更穷。

还有就是，与苏格兰紧邻的英格兰地区，或许可以看到更多苏格兰游客了。因为全英国，只有苏格兰实施这一最低酒价的新规，所以，苏格兰人很可能会蜂拥到南方进行“酒游”。

自己的家乡盛产威士忌，却要到其他地方才能买个痛快。或许，以后去苏格兰进行威士忌朝圣之旅时，其他国家的旅客也会“入乡随俗”，加上一段南方“酒游”的行程。